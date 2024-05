Hamilton lidera unos extraños libres en Montecarlo

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más rápido de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, octava prueba del calendario, seguido muy de cerca por el australiano Oscar Piastri (McLaren) y su compañero, George Russell (Mercedes), mientras que Carlos Sainz (Ferrari) cerró el 'top 10' y Fernando Alonso fue sexto, y los Red Bull, fuera del 'top 10'.

El rendimiento del siete veces campeón del mundo sorprendió en unos primeros libres algo extraños, con algunos equipos impacientes por montar las gomas blandas por la amenaza de lluvia, que seguramente afectará a la segunda sesión. Hamilton marcó un 1:12.169, más de un segundo mejor que el mejor tiempo de la misma tanda el año pasado (1:13.3).

FP1 CLASSIFICATION First practice finished like this ?? #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/W2tMijD0Hs

La parrilla arrancó la primera toma de contacto con las calles del Principado con las verificaciones iniciales de los diferentes monoplazas, con un ritmo alto desde el principio, buscando los muros apenas pasados los primeros minutos. De hecho, en los primeros giros, con las gomas blandas y duras como protagonistas, se vio algún coche en las escapatorias tras irse largo, entre ellos Sainz.

El australiano Oscar Piastri y Verstappen fueron los primeros en colocarse en lo más alto de la tabla de tiempos, aunque pronto superados por los Ferrari de Leclerc y Sainz con duros. El neerlandés volvió a superarlos, aunque por centésimas y rozando las barreras. "El coche está en el filo de la navaja", llegó a decir por radio el actual campeón.

Mercedes también parece mejorar con los blandos, después de un GP de Imola sin mucho éxito, con Russell a menos de una centésima en segundo lugar y Hamilton a solo dos décimas del tiempo del australiano. Mientras, Red Bull y Ferrari optaba por no montar esas gomas rojas, quizá reservándolas para futuras sesiones.

De hecho, Verstappen llegó a la recta final de la sesión en decimotercer lugar en una de las peores sesiones de libres del neerlandés en lo que va de año. Sí montaron las gomas blandas en Aston Martin, mejorando notablemente su rendimiento, con Alonso sexto y Stroll séptimo, ambos a seis décimas del mejor tiempo, en esos momentos en propiedad de Hamilton.

Even small errors get punished at Monaco ??



Zhou's brush with the barriers brought out a red flag in FP1 ??#F1#MonacoGPpic.twitter.com/P08tWJsDvh