Verstappen se resarce y asusta en Spa, pero perderá diez puestos en parrilla

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acalló este viernes las dudas al dominar la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Bélgica, en la que el británico Lando Norris (McLaren), que le persigue en el Mundial de pilotos, acabó octavo a más de un segundo del líder.

Verstappen, quinto el pasado fin de semana en el GP de Hungría, firmó un tiempo de 1 minuto, 43 segundos y 372 milésimas, más de media décima (531 milésimas) por delante que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y casi un segundo más rápido que su compañero de equipo, el mexicano 'Checo' Pérez, que finalizó séptimo a 972 milésimas.

FP1 CLASSIFICATION



Verstappen with a half-a-second advantage over the field ??#F1#BelgianGPpic.twitter.com/987DDixQPi — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

Por su parte, el español Carlos Sainz (Ferrari) acabó noveno a más de 1,2 segundos de Verstappen, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) dio su giro más rápido más de segundo y medio más lento que Verstappen en una primera sesión en la que todos centraron la primera mitad en realizar tandas largas de simulación de carrera y en la que muchos de ellos se guardaron sus cartas a una vuelta.

En un trazado en el que el neerlandés ha conseguido la victoria en las tres últimas carreras disputadas, Verstappen calmó los nervios mostrados en el circuito de Hungaroring y realizó a la perfección la transición a un circuito muy distinto como el de Spa-Francorchamps, que con 7.004 metros es el más largo de todo el calendario.

It was a close call for Ricciardo who missed the dividing barrier by inches it seems ??#F1#BelgianGPpic.twitter.com/v4XTxEy8Bf — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

El primer susto fue para el australiano Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB), que apenas transcurridos cuatro minutos de sesión y tras realizar el giro de 180 grados de la curva uno tocó el piano exterior y terminó por hacer un giro de 360 grados en vez de sólo 180, aunque salvó el muro y pudo continuar, no sin complicaciones para retomar el rumbo.

No fue el único en hacer excursiones por la pista de Spa. El tailándes Alexander Albon (Williams), que mostró un sorprendente ritmo que le hizo situarse tercero al final de la sesión a siete décimas de Verstappen, rozó la graba y supo contravolantear para no perder el monoplaza, lo mismo que le ocurrió al mismo Verstappen o a Piastri en un tramo de enlazadas.

Entre susto y susto, Verstappen firmó un su mejor tiempo con unas gomas blandas que exhibieron que 'Mad Max', a pesar de las dudas de algunos, no ha perdido el ritmo a una vuelta, mientras Alonso no entendía el ritmo de su monoplaza: "¿El motor está bien? No entiendo cómo podemos ser tan lentos en el primer sector", llegó a preguntar a falta de quince minutos para acabar los primeros libres.

Max Verstappen has been handed a 10-place grid penalty for taking a new power unit ahead of the Belgian Grand Prix



Yuki Tsunoda will start from the back of the grid for multiple new components#F1#BelgianGPpic.twitter.com/h9nw5q70kZ — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

Tampoco se encontró a gusto 'Checo' Pérez, que no tenía "el 'feeling'" de lo que iba a hacer el coche en cada curva, un sentimiento que replicó Hamilton, que pidió volver a 'boxes' al "rebotar" demasiado el monoplaza en una primera sesión de entrenamiento que deja a Verstappen como gran referente, aunque el líder del Mundial deberá cumplir una penalización de diez puestos en la parrilla al introducir una nueva unidad de potencia en su Red Bull.