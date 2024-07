Lando Norris manda en casa en una sesión con poco sobre la mesa

El piloto británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido en la primera toma de contacto con el Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Mundial en el Circuito de Silverstone, por delante del canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y de su compañero 'papaya', el australiano Oscar Piastri, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó sexto y Carlos Sainz (Ferrari), noveno.

El piloto local pudo marcar un buen 1:27.420 con la goma blanda, neumático que no montaron todos los pilotos en esta primera sesión sobre el mítico trazado británico. Sí lo hizo todo el 'top 3', con la sorprendente presencia de Stroll en el segundo lugar, a solo una décima (1:27.554) del McLaren, mientras Piastri, que tuvo un problema hidráulico en los últimos minutos, fue tercero (1:27.631).

El vigente campeón, Max Verstappen (Red Bull) no se mostró demasiado, sin usar los neumáticos blandos, aunque firmando el cuarto mejor tiempo, a solo tres décimas del británico, con el que tuvo sus más y sus menos en Austria hace una semana.

En estos Libres 1 no salió del box Sergio Pérez, porque fue el joven Isack Hadjar --finalizó último-- quien se subió a su Red Bull, en una sesión marcada por la participación del argentino Franco Colapinto, debutante en la categoría con Williams y a solo cuatro décimas de Alex Albon. Oliver Bearman y Jack Doohan pilotaban en lugar de Kevin Magnussen y Pierre Gasly en Haas y Alpine, respectivamente.

El neumático duro --que será el más descartado en la carrera-- fue el protagonista del inicio de la primera sesión de entrenamientos libres, con los equipos dispuestos a probar todo tipo de reglajes con el objetivo de poner listos los monoplazas. La igualdad dominó en los primeros minutos, con una salida de Yuki Tsunoda que provocó una corta bandera roja como única novedad al principio.

