El entrenador de la Juve agrede al director de Tuttosport fuera de sí: "Te arranco las dos orejas"

El italiano Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, perdió la compostura en la final de Copa Italia de fútbol que su equipó gano ante el Atalanta (0-1); en la que fue expulsado y quería buscar al jefe de los árbitros mientras estaba fuera de sí. En el tiempo añadido y después de numerosas protestas, el colegiado del partido expulsó a Allegri, que reaccionó de manera desmesurada.

Se quitó la americana y la corbata de manera desafiante, se encaró con el cuarto árbitro y mientras se dirigía al túnel de vestuarios gritó "¿dónde está Rocchi?", refiriéndose a Gianluca Rocchi, el jefe de los árbitros italianos, en un grito que fue captado en directo por los micrófonos televisivos.

En cuanto pitó el final del partido, Allegri volvió al campo y fue manteado por los jugadores. Recuperó la sonrisa y celebró el primer título de la 'Juve' tras 2 temporadas de sequía, en lo que pudo ser su último éxito por los rumores que circulan sobre su posible salida del equipo a final de temporada para que llegue Thiago Motta, que ha metido al Bolonia en Champions League.

Sin embargo, la cosa no acabó ahí. En cuanto a vio al director deportivo Cristiano Giuntoli, que se lo quiere cargar tras 15 puntos en las últimas 15 jornadas, le hizo gestos de que se fuera: "Tú no. ¡Fuera, fuera!". Además, este jueves se ha sabido que también tuvo más que palabras con un periodista, Guido Vaciago, director de Tuttosport, médio que hístóricamente ha sido muy cercano a la Juve.

El entrenador de la vechia signora se fue a por Vaciago y, según la versión de este, le gritó: "Allegri, evidentemente en un estado alterado, antes de la rueda de prensa encontró algún minuto para mí. ‘¡Director de mierda! Sí, tú, director de mierda. Escribe la verdad en tu periódico, no lo que te dice el club. Deja de prostituirte con el club".

?????? Italian newspaper Tuttosport director Guido Vaciago: “After the game, Allegri told me: you’re a sh**y director! Write the truth in your newspaper, not what the club tells you”.



“Look, I know where to come and get you. I know where to wait for you”.



“I'll come and rip off… pic.twitter.com/mPgYKUsci3