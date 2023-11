El enfado de Real Madrid y Barcelona por las lesiones en Deportes COPE: "No lo entienden"

Los grandes equipos europeos padecen una crisis que afecta anualmente al fútbol profesional. Suele recibir el nombre de 'Virus FIFA' y ninguno está a salvo de sufrirlo. Además, esta crisis suele afectar siempre a los mismos. Los mejores equipos de cada liga son los que más jugadores suelen aportar a las distintas selecciones a nivel mundial y por eso son los principales afectados de esta situación.

Eduardo Camavinga se lesiona en el entrenamiento con Francia

¿Qué dice el Barcelona?

El Barcelona y el Real Madrid son protagonistas principales de esta nueva crisis y el enfado en los clubes es considerable. Desde la ciudad condal, Helena Condis ha contado en Deportes COPE que Laporta, Xavi y su cuerpo técnico están tremendamente enfadados con lo que sucedió en el partido que enfrentó a España y Georgia. Desde las altas esferas del equipo catalán no entienden la necesidad de que Gavi jugase como titular en un partido en el que la Selección Española no se jugaba tanto y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de minutos acumulados del centrocampista andaluz a lo largo de la temporada por las lesiones de De Jong y Pedri. Gavi no podrá volver hasta la próxima temporada.

Además, el Barcelona habría mandado informes para aconsejar que Gavi no fuera convocado por el motivo anterior. Gavi se ha convertido en una pieza esencial tanto en el Barcelona como en la Selección. En esta temporada, el sevillano ha disputado más del 90% de los minutos que ha jugado el Barcelona en todas las competiciones. Esta cifra llama aún más la atención si tenemos en cuenta que el jugador tiene 19 años. Esta temporada, Gavi solo se había perdido el duelo de LaLiga contra el Alavés y la visita del Shahktar Donetsk en la Champions, disputando 15 de los 17 encuentros oficiales de su equipo.

Gavi cae lesionado en una acción durante el partido contra Georgia | EFE

Tras este parón de selecciones, Xavi podrá recuperar a dos piezas importantes en el centro del campo azulgrana. Pedri, que ya regresó en el partido de Liga contra el Alavés y Frenkie de Jong. El holandés tendrá que apretar para volver en las mejores condiciones posibles y seguramente cuente con minutos desde la primera convocatoria.

Otro que ha vuelto lesionado de la convocatoria de su selección es Ter Stegen. El alemán no jugó contra Turquía y se volvió a Barcelona por intensos dolores en su espalda. Todavía no se han hecho las pruebas correspondientes al guardameta y se desconoce el alcance de su posible lesión.

¿Y el Real Madrid?

En el Real Madrid pasa exactamente lo mismo que en el Barcelona. El conjunto merengue no entiende la programación del calendario y están muy descontentos con estas situaciones que se repiten año tras año. Melchor Ruiz ha desvelado también en Deportes COPE, que desde el Real Madrid existe cierta impotencia por tener que ceder sus jugadores, incluso cuando están lesionados, como ha ocurrido con Jude Bellingham e Inglaterra. El inglés se perdió los dos últimos partidos del conjunto merengue por una lesión en su hombre y tuvo que ir a la convocatoria inglesa para luego tener que volver, lo que se traduce en sumar kilómetros de viaje a un jugador de manera innecesaria.

Vinicius y Camavinga han sido los últimos jugadores en sumarse a la larga lista de jugadores madridistas lesionados. Las pruebas hechas al brasileño Vinicius en Madrid han confirmado que sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con un tiempo de baja estimado entre ocho y diez semanas. Por otro lado, el francés Eduardo Camavinga estará de ocho a diez semanas de baja por una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Ambos jugadores volverán a los terrenos de juego con 2023 ya finalizado.

La enfermería madridista, que ya estaba completa con Thibaut Courtois, Eder Militao (bajas de larga duración por sus lesiones de rodilla), Kepa Arrizabalaga, Arda Güler, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, tendrá que sumar otros dos nombres a lista.