El enfado de Pedro Martín con las expulsiones en el fútbol: "¡Se prohíbe todo!"

No son pocos los indignados con el arbitraje esta temporada en LaLiga, en una campaña en la que las tarjetas rojas están más a la vista que nunca en todos los partidos del campeonato.. En concreto, el número de rojas enseñadas esta campaña es muy significativo: LaLiga española triplica a la Premier League en expulsiones, un dato muy llamativo y que habla muy a las claras sobre la diferencia que existe en el criterio con respecto al campeonato inglés.

Un asunto que ha sido muy discutido esta temporada en 'Tiempo de Juego', provocando varias veces la indignación de diferentes contertulios. En este caso, de Pedro Martín, el analista arbitral del programa líder de la radio deportiva española, que quiso lanzar una reflexión acerca de lo que está pasando en LaLiga Santander esta temporada. En los ránkings, el campeonato español es líder en caídas al suelo, amarillas, rojas y faltas cometidas.

Los árbitros dejan abierta la puerta a una huelga

El arbitraje español, a través de un comunicado difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha dejado abierta la puerta a convocar una huelga ante el aumento de la "violencia verbal y física" que entienden hay contra el colectivo.

"Nuestro único objetivo es no tener que lamentar ningún incidente más de los ya acaecidos, lo que podría llevarnos a adoptar medidas drásticas e inmediatas que repercutirían directamente en nuestras competiciones, obligándonos ano exponer la integridad física de nuestros colegiados", concluyen en su exposición.

El documento arranca con el estamento mostrando su preocupación "por el incremento de violencia verbal y física" que están sufriendo los colegiados y que entienden se ha acentuado "muy especialmente en los últimos meses".

"Es difícil ejercer nuestra labor en un escenario con insultos, presiones, amenazas, y agresiones. Todo ello por, presuntamente, cometer errores arbitrales en el “fútbol aficionado” y, lo que es más grave, en el “fútbol base”, categorías que a todas luces deberían considerarse de ocio y formativas", indican.

El enfado de Pedro Martín contra el arbitraje: "Estoy harto"

Pedro Martín se mostró muy furioso por la expulsión de Aidoo, el jugador del Celta de Vigo, en el partido ante el Getafe. Más bien, no solo por esa roja, sino por la tendencia que se viene mostrando esta temporada en LaLiga.

"Me gustaría que la gente dijera que en ese partido del Atlético de Madrid, lo que tendría que haber hecho Soto Grado es no expulsar a Savic. Es que estoy harto de expulsiones", señaló el analista arbitral, recordando una roja similar por una acción de Savic en un encuentro del Atlético de Madrid.

Sobre todo, aseguró aquello de "hecha la ley, hecha la trampa": "Es que está todo el mundo pidiendo expulsiones por todos lados. Ceballos no merecía la expulsión en ese partido. Lo que pasa es que estamos en bucle, en bucle, en bucle. Que no pidamos la expulsión de un jugador que no la merece".

Y no se quedó ahí, pues Pedro Martín trasladó esta reflexión a lo que está pasando en la sociedad. "Que al final llegamos a esta situación, que cualquier árbitro expulsa a un jugador por nada. Por nada. Los pide todo el mundo. En esta sociedad se prohíbe todo, se condena todo y estamos en una sociedad irrespirable. Y el fútbol, irrespirable también. ¿Pero cómo es posible que en LaLiga española, que no se pegan cuatro patadas, llevemos 150 expulsiones? No puede ser, hombre", señaló Pedro Martín. Una opinión que aplaude mucha gente, por la cantidad de rojas que se han enseñado en LaLiga.