El emotivo encuentro de Fernando Alonso y Paqui, su seguidora de 93 años

Que Fernando Alonso levante pasiones no es sorpresa para nadie. El piloto de 42 años tiene seguidores por todo el mundo, pero sobre todo en España: niños, jóvenes, adultos, mayores... Gente de todas las edades que lleva años viendo competir a Fernando.

Hace unos días, Paqui, una mujer de 93 años y muy seguidora del asturiano, pidió a través del TikTok de su nieta: "Fernando, me gusta mucho verte correr. He sido siempre muy asidua a tus carreras. Mándame una camiseta y me la firmas. Soy una señora mayor ya y quiero tener algo tuyo porque te admiro mucho, Fernando".

El vídeo se hizo tan viral, que el piloto de Aston Martin respondió en sus redes sociales a la petición de Paqui con un "Si" y los emoticonos de un corazón y un beso. Pero la atención de Alonso con su seguidora no solo llegó hasta ahí, sino que pudo cumplir su mayor sueño: conocer a su piloto favorito.

La cuenta de 'Ceciarmy', con un millón de seguidores y conocida por facilitar estos encuentros gracias a su repercusión, publicó un vídeo en el que aparecen los protagonistas disfrutando de un encuentro muy emotivo. El piloto aparece por sorpresa en escena diciendo: "Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¡Soy yo!". Y Paqui, visiblemente emocionada, respondió al verle: "¡Es Fernando Alonso!", antes de 'comerle a besos'.

Lo hemos conseguido. La abuela Paqui hoy por fin ha cumplido su sueño y ha conocido a Fernando Alonso en persona. Además, le ha regalado su gorra firmada. Muchísimas gracias @alo_oficialhttps://t.co/XXLqDkcGnKpic.twitter.com/gG4ctFdEaN — ceciarmy (@ceciarmy) September 6, 2023

Ambos mantuvieron una tierna conversación en la que Paqui no podía esconder su felicidad y emoción por el momento que estaba viviendo. Además, el bicampeón del mundo, le quiso regalar su gorra como detalle final de un encuentro que ninguno de los dos olvidará jamás.