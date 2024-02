Miguel Ángel González, uno de los porteros que marcó la historia del Real Madrid y al que el club blanco calificó de "leyenda del fútbol español", falleció el pasado martes 6 de febrero a los 76 años de edad, víctima de la ELA que anunció que sufría en diciembre de 2022.

En Tiempo de Juego, exjugador y excapitán del Real Madrid, Manolo Sanchís, recordó la figura de Miguel Ángel, uno de los dos únicos jugadores que compartió vestuario con él y con su padre. Pincha en el siguiente audio para escuchar el recuerdo de Sanchís.

Fallece Miguel Ángel, mítico portero del Real Madrid En las 18 temporadas que vistió la camiseta del Real Madrid, ganó 2 Copas de la UEFA, 8 Ligas, 5 Copas de España y 1 Copa de la Liga. Fue internacional con España en 18 ocasiones 06 feb 2024 - 11:51

Miguel Ángel defendió la camiseta del Real Madrid durante dieciocho temporadas, entre 1968 y 1986, y conquistó ocho ligas, dos Copas de la UEFA, cinco Copas de España y 1 Copa de la Liga.

Ganador del Trofeo Zamora en la temporada 1975-76, Miguel Ángel, a quien sus reflejos y elasticidad le dieron el apodo de 'el gato', fue internacional con España en 18 ocasiones. Disputó dos Mundiales con la selección española, en Argentina 1978, con Ladislao Kubala como seleccionador, y España 1982, seleccionador por José Emilio Santamaría.

Minuto de silencio

La afición del Real Madrid que se dio cita este sábado para el encuentro frente al Girona rindió homenaje a Miguel Ángel González, uno de los porteros que marcó la historia del Real Madrid.

Pancarta homenaje a Miguel Ángel 'Gato'

Además de un emotivo minuto de silencio antes de comenzar el partido, la ‘Grada Fans’ del Real Madrid le dedicó una pancarta con una imagen del guardameta acompañada del texto “Siempre gato. Descansa en Paz, Miguel Ángel”.

En el siguiente audio podrás escuchar cómo se vivió en Tiempo de Juego este homenaje a una leyenda madridista.

Un Real Madrid sin centrales

Para el encuentro clave por LaLiga, Carlo Ancelotti no pudo contar con ningún defensa después de que en la mañana de este sábado, pocas horas antes del comienzo del choque, se confirmó la baja del alemán Antonio Rüdiger, que le tendrá apartado las dos próximas semanas.

Por ello, el técnico italiano tuvo que idearse una nueva zaga, y la buena noticia la tuvo con el regreso de Vinicius, después de no poder contar con él en el derbi del pasado domingo.

Dos cambios introduce Ancelotti ante el Girona en su equipo titular respecto al derbi madrileño que empató frete al Atlético de Madrid. El regreso del francés Tchoauméni tras cumplir sanción, como central ante las lesiones de Antonio Rüdiger, Nacho Fernández, Èder Militao y David Alaba, más la entrada en ataque del brasileño Vinícius por Brahim.

Las bajas de los cuatro centrales de la primera plantilla madridista obligan a Ancelotti a retrasar la posición de Tchouaméni y a repetir con Dani Carvajal de central por segundo partido consecutivo.

El Real Madrid inició el partido con: Lunin; Lucas Vázquez, Carvajal, Tchouaméni, Mendy; Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Once del Real Madrid vs Gironarealmadrid.com

Antes del comienzo del partido, Manolo Sanchís, exjugador y excapitán del conjunto merengue, recordó la figura de Miguel Ángel: "Dos jugadores han jugador con mi padre y conmigo y uno de ellos era 'El Gato'. Cuando llegué al vestuario me miró de una manera especial".

Además, Sanchís explicó cómo fueron los últimos días de la leyenda madridista: "El problema era la evolución de la enfermedad que le estaba atacando mucho. Hablabas con él y estaba totalmente lúcido, hablando sin problemas, pero el cuerpo le respondía cada vez menos".

Poli Rincón, exjugador del equipo blanco, también habló de Miguel Ángel, con quien compartió tres años: "Era una persona extraordinaria, maravillosa, y me ayudó lo que no te puedes imaginar".

"Me aportó y me enseñó cultura, y enseñarme a mí era complicado. Me enseñó valores para jugar en el Real Madrid", añadió el comentarista de los encuentros del Real Madrid en Tiempo de Juego.

Paco González también recordó la figura de Miguel Ángel al que calificó como un "Superman sin capa": "Mi memoria está en las palomitas que le vi hacer cuando tenía 11 años en el Mundial de Argentina".

