El emotivo mensaje de Marc Márquez tras compartir podio con su hermano Alex: "Veía muy difícil"

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se hizo con la victoria en el Gran Premio de Alemania, novena prueba del calendario en el circuito de Sachsenring, después de una caída del español Jorge Martín (Ducati) a falta de dos vueltas cuando lideraba, para acabar haciendo un 'cero' que le hace perder el liderato del Mundial, mientras Marc, con una espectacular remontada, y Álex Márquez completaron el podio.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) logró remontar desde la decimotercera posición que ocupó en la formación de salida hasta el segundo peldaño del podio, entre Bagnaia y su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23), al que superó a dos vueltas del final.

La carrera de Marc Márquez

A 22 vueltas del final, en el octavo giro, Franco Morbidelli pasaba a 'Pecco' Bagnaia para ponerse segundo, al más puro estilo de un lugarteniente del equipo Pramac, en donde Martín cada vez cobraba una mayor ventaja y Marc Márquez se pegaba al rebufo del quinto clasificado, el portugués Oliveira.

Morbidelli aguantó a la perfección el ritmo de Martín, mientras que Bagnaia, algo más atrás, parecía empezar a recuperar algo de terreno, aunque a más de un segundo del de San Sebastián de los Reyes.

Fue en la decimocuarta vuelta cuando Bagnaia decidió pasar a la acción para recuperar la segunda plaza con un Morbidelli que daba síntomas de debilidad y en ese mismo giro Marc Márquez se ponía quinto, tras su hermano Álex, después de doblegar a Miguel Oliveira.

Una vuelta más tarde Alex Márquez superaba a Franco Morbidelli y tras la estela de éste se pegaba Marc Márquez, mientras que por detrás era Enea Bastianini el que daba buena cuenta de Miguel Oliveira, lo que suponía seis Ducati en las seis primeras posiciones.

Marc Márquez pasa por donde se salió Jorge MartínEFE

Al principio de la vigésimo primera vuelta Franco Morbidelli cometió un error que permitió a Marc Márquez intentar superarlo, pero ambos se tocaron y el español estuvo a punto de caerse, rompiendo la cúpula de su moto y, además saltando la protección de aire de su mono de cuero, además de que Enea Bastianini a punto estuvo de adelantarlo.

Marc Márquez tuvo que centrar su atención en defender la posición con Bastianini, lo que permitió a Morbidelli coger algo de ventaja, pero el español no se rindió y consiguió alcanzar y superar a su rival.

"Estaba haciendo una remontada constante y muy precisa, sabía que tenía ritmo y mantuve la calma, con Morbidelli me estaba costando más, se había ido largo dos vueltas antes y le había enseñado la moto, y cuando se ha ido más largo, digo ‘voy’, el contacto ha sido fuerte, casi me caigo, y me ha tocado pelear con Bastianini, pero he entrado fuerte, era la única forma de entrar y pensé si tú juegas fuerte, yo juego fuerte", dijo Marc Márquez sobre el momento más crucial de la carrera.

Amor de hermanos

Los comentarios entre Alex y Marc Márquez no se hicieron esperar una vez acabada la carrera. Alex por su parte compartía en la red social 'X' el siguiente mensaje: "Cualquier sueño se queda corto! Tengo al mejor hermano del mundo"

Por otro lado, Marc Márquez tampoco ocultó su alegría del hecho ocurrido este domingo en Alemania: "Hoy solo quiero fotos con Alex Márquez. Veía muy difícil que llegara este día y cuando menos lo esperas, estás compartiendo podio en la máxima categoría con tu hermano. No sé si se repetirá, pero sigamos disfrutándolo juntos".

"Ayer tenía ese fuerte impacto en las costillas y hoy los fisioterapeutas han hecho un gran trabajo y el doctor Charte también. Es verdad que he salido con un cóctel potente para la carrera, pero me he encontrado mucho mejor", afirmó.