El emocionante intercambio de mensajes entre Craviotto y Carolina Marín: "Gracias por acordarte de mí"

El piragüista español Saúl Craviotto, con su medalla de bronce de este jueves en la final del K4 500 metros en los Juegos Olímpicos de París, se queda solo en la cima del olimpismo español, donde ya figuran las seis preseas que le permiten desempatar con el también palista David Cal y que le convierten en el deportista olímpico español más laureado de la historia.

El bronce conseguido en el Estadio Náutico Vaires-Sur-Marne junto a Rodrigo Germade, Marcus Cooper y Carlos Arévalo le permite cumplir con su cita por las medallas por quinta cita consecutiva. Desde aquel oro junto a Carlos Pérez Rial 'Perucho' en K2 500 metros en Pekín 2008 han pasado 16 años, y el catalán nunca ha fallado.

Recuerdo a Carolina Marín

Después de la prueba, con la medalla al cuello, atendió a los medios de comunicación. Emotiva fue su conversación con su familia en COPE que puedes escuchar en el audio que aparece a continuación.

También atendió a nuestros compañeros de Eurosport, que primeramente realizó el siguiente análisis de la carrera: "No he visto la final pero creo que hemos un gran espectáculo. La hemos peleado. Me dicen que hemos estado delante, peleando ahí con Alemania. Una final pasan estas cosas. Hemos acabado en bronce, pero me sabe a oro, a gloria. Siento alivio y felicidad de todo este tiempo que ha merecido la pena".

Antes de acabar su intervención con Eurosport, quiso mandar un mensaje a la onubense Carolina Marín después de la lesión que sufrió el pasado domingo cuando estaba a un paso de la final olímpica:

"También quiero hacer mención y dedicarle un poquito de esta medalla a Carolina Marín. Ha sido la protagonista de los Juegos, es muy injusto lo que le ha pasado. Le tengo mucho aprecio y cariño y me gustaría dedicarle y muchos ánimos a Carolina".

Respuesta de Carolina Marín

"Enhorabuena, @Saul_Craviotto. Ya eres el deportista español con más medallas en los JJOO. Pero tu figura como deportista va mucho más allá de lo que has ganado (y mira que has ganado)", publicó la volantista onubense en redes sociales después del mensaje del palista español.

"Gracias por acordarte de mí en un día como hoy", apuntó Carolina Marín tras conocer que Craviotto se había referido a ella y a lo injusto de su lesión cuando estaba a un paso de la final.

Operación de Carolina

El doctor Manuel Leyes aseguró que la operación de rodilla de este miércoles en la Clínica Olympia de Madrid a la jugadora de bádminton española Carolina Marín "ha ido bien", aunque detalló que se había hecho "bastante daño" en una rodilla derecha en la que le construyó un nuevo ligamento.

"Hoy hemos operado a Carolina Marín y ha ido todo bien, se había hecho bastante daño en su rodilla derecha, se rompió el ligamento que le habían hecho en el pasado y ambos meniscos y la cirugía ha consistido en hacer un nuevo ligamento y coser ambos meniscos", explicó el doctor tras la intervención.

Carolina Marín agradece al público sus aplausos de ánimo al tener que abandonar este domingo la semifinal de bádminton de los Juegos de París, lesionada en la rodilla derecha. | EFE

Además, a la maltrecha rodilla de la onubense se ha ha hecho un "refuerzo extraarticular" para tener una "mayor estabilidad rotacional" de cara al futuro.

El fisio de Carolina Marín, Carlos De Santos, estuvo en la operación y celebró que fuera un éxito. "Todo ha ido bien, ha habido que reconstruirle evidentemente el ligamento cruzado de su tendón rotuliano, ha habido también que coserle los dos meniscos y eso es lo que va a marcar la recuperación", comentó.

