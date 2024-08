La delegación española se ha colgado este jueves la segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. El marchador extremeño Álvaro Martín ha sido el encargado se subir al medallero un nuevo bronce en la prueba de 20 kilómetros marcha. Doble campeón europeo y mundial le faltaba sumar una presea olímpica y por fín lo ha conseguido.

Tras la prueba ha pasado por el micrófono de la Cadena COPE donde ha sido felicitado por su entrenador José Antonio Carrillo dejando un momento de radio delicioso. "No tengo palabras, estoy reventado", comenzaba diciendo Álvaro a José Luis Corrochano antes de asegurar "lo he dado todo, ha sido una carrera durísima, pero súper orgulloso. No quería conformarme con el bronce, pero he visto que hoy había dos marchadores muy superiores y que Stano lo ha peleado hasta el final".

Tras esas primeras palabras del llerenense entraba en la conversación su técnico que había seguido la prueba en el circuito y quería dar la enhorabuan a su pupilo: "Lo hemos conseguido tío, lo hemos conseguido", decía un emocionado Carrillo al que Álvaro contestaba repleto de felicidad: "Lo he peleado todo lo que he podido José, se que a lo mejor el bronce... pero no podía más y no me podía conformar". "Es lo que nos faltaba en el pastel, eres bicampeón de Europa y del mundo y esta medalla es gloria bendita", replicaba Carrillo.

"Es para tí José, se que te hace la mayor ilusión, es una medalla ciezana y llerenense, voy a salir yo, pero el protagonista de verdad eres tú porque tenías dos cuartos puestos, un quinto puesto y ahora una medalla de bronce. Y sabemos que queremos algo más. ¿Dónde estás que nos tenemos que ver?", le decía Álvaro a un Carrillo que entre risas aseguraba que le había pagado hasta la peluquería como un padre.

El extremeño daba las gracias a toda la gente que le ha estado apoyando durante la prueba en el circuito y dejaba un precioso mensaje para todos los españoles: "No me considero el mejor y creo que desde la humildad, pero siendo ambicioso lo hemos logrado y espero que otros quieran inspirarse no en mi nombre si no en el ejemplo".