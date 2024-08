El duro fracaso de la selección de ciclismo en los Juegos Olímpicos: "No sabemos poner pie en tierra"

Una semana después de su título contrarreloj, el belga Remco Evenepoel abrió una página inédita en la historia de los Juegos Olímpicos con la medalla de oro en la prueba de ruta de París, un doblete que vino precedido de una portentosa exhibición a lo largo de los 273 kilómetros de recorrido, con salida y llegada en Trocadero.

Historia

Exhibición con poderío y con zozobra de última hora, pues un pinchazo a 3,5 km de meta a punto estuvo de arruinar al belga, desde ahora doble campeón de crono y ruta en Juegos Olímpicos y Mundiales. Una hazaña que adornó bajándose de la bici en la línea de meta y levantando los brazos con el fondo de la Torre Eiffel.

Imágen icónica. El rey de París entró en meta con tiempo para el deleite, a pesar del percance. Marcó un tiempo de 6h.19.34. Era su segunda medalla de oro en una semana y el primero en alcanzar ese hito histórico. El resto del podio fue francés, plata para Valentin Madouas, que entró a 1.10 del belga, y bronce para Christophe Laporte, a 1.16.

Remco Evenepoel celebra la victoria en ciclismo ruta de los Juegos Olímpicos.EFE

Estar casi seguro de ganar a falta de 4 km y luego pinchar una rueda no ayuda a aliviar el estrés y la emoción del momento, pero menos mal que la reacción fue rápida y pude continuar", señaló Evenepoel en la meta de Trocadero.

Fracaso español

Los españoles no estuvieron en la lucha por los puestos de honor. El primer clasificado fue el campeón nacional Alex Aranburu, en el puesto 18. Juan Ayuso entró en el 22 y Oier Lazkano, en el 35

Uno de nuestros representantes, Oier Lazkano, reconoció en Tiempo de Juego que a pesar del mal resultado, había dejado todo en la carretera: "Acabo de llegar vacío, no sé cómo lo habrás visto por la televisión".

Audio

Otro de los representantes, Juan Ayuso, apuntó en Tiempo de Juego que no llegó en las mejores condiciones después del COVID que arrastró las últimas semanas: "He estado dos semanas sin tocar la bici, no he llegado como hubiese deseado".

Análisis en Tiempo de Juego

Este papel discreto del combinado español no pasó desapercibido para el equipo de comentaristas de Tiempo de Juego. Uno de los más críticos fue el exciclista y campeón del Tour en 2006 Óscar Pereiro: "Siempre tienes ilusión, en los Juegos pasan cosas donde el que no es favorito salta la sorpresa. Hace mucho tiempo que nos faltan los grandes corredores, no sabemos correr como selección. No sabemos poner el pie en el suelo, en la tierra, y afrontar ahora mismo las carreras como una selección de segundo nivel y tenemos que correr como una selección de segundo nivel".

Imagen de la carrera en ruta masculina de los Juegos Olímpicos de ParísEFE

Por otro lado, otro exciclista como Luis Pasamontes mostró su lado crítico del papel del trío español: "Deberíamos de haber jugado a dar la cara, enseñar el maillot, Si no tenemos piernas, ponernos delante del pelotón, tirar, y decir que no teníamos equipo, pero orgullosos. Hay que reflexionar. Tenemos buenos corredores, pero hay que saber moverlos cuando están con el maillot de España".

