Dura crítica de Minguella contra la "magia" de las palancas de Laporta: "Pero el dinero..."

El 'milagro' de la última palanca que ha podido activar el presidente del Barcelona, Joan Laporta, no termina de convencer a Josep María Minguella.

El comentarista de la Cadena COPE dejó muy clara este domingo, en Tiempo de Juego, su postura crítica con la política del presidente del club azulgrana.

Laporta anunció a bombo y platillo a pocos días antes del comienzo de LaLiga la puesta en marcha de una palanca de algo más de 120 millones de euros procedentes de un fondo de inversión. Los nuevos inversores se han hecho un 29.5% de la propiedad de Barça Visión.

Según explicó el club en un comunicado, 'Barça Vision' es la iniciativa del club para agrupar todas las acciones asociadas al Web3, NFT's y Metaverso que forman parte de la estrategia del Club para construir el Espai Barça Digital. "Con este movimiento el FC Barcelona logra reforzar la estructura de Barça Vision con socios estratégicos que aportan conocimiento y experiencia en la búsqueda de oportunidades de negocio relacionados con la industria del deporte", aportó la entidad.

"Le dije a un amigo que me mirara en Twitter lo que pone sobre Barça Estudios y aún no me ha aclarado lo que es", comentó un Minguella que asegura no saber definir qué tipo de activos adquieren los inversores anunciados por el club azulgrana.

"Voy a pedir que me lo enseñen"

Minguella, además, aseguró que tiene preparada una petición en la próxima Asamblea de Socios Compromisarios de cara a aclarar estos asuntos: "Voy a pedir que nos enseñen el asiento bancario del ingreso de este dinero. Que nos enseñen el ingreso en la cuenta y entonces diré «¡Sois unos genios!» Si no...", reflexionó.

Audio

Más duro fue Minguella al analizar qué tipo de empresas son las que utilizan los sistemas de palancas que el Barcelona está ejecutando, con un diagnóstico claro: "Se hace mucho en las empresas con problemas".

Una reflexión que llega justo antes del estreno liguero frente al Getafe, un partido para el que el Barcelona logró inscribir a Oriol Romeu, Sergi Roberto, Abde y Gündogan tras la venta de Dembélé.

También tuvo palabras para Joao Félix y Cancelo, dos futbolistas que suenan para el Barcelona. Al portugués le definió como "un jugador con unas condiciones técnicas pero al que le falta espíritu combativo" y de Cancelo, "un excelente jugador que seguramente tenga alguna forma de actuación que no conozco y que le hace tener problemas".