El dueño del Inter de Milán pierde el club: No consiguió devolver un crédito millonario

El fondo estadounidense Oaktree se convirtió oficialmente este miércoles en el nuevo propietario del Inter de Milán después de que la dirección del chino Steven Zhang no devolviera a tiempo el préstamo de 395 millones de euros, que recibió en 2021, ni encontrara un acuerdo de prórroga.

"Desde el 22 de mayo de 2024, los fondos gestionados por Oaktree Capital Management son propietarios del FC Internazionale Milano. Esto se produce tras el impago del préstamo a tres años concedido por Oaktree a las sociedades holding del Inter, que vencía el 21 de mayo de 2024 con un saldo total de aproximadamente 395 millones de euros", comunicó el propio fondo.

