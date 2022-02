El drama de Beni: Atrapado en Ucrania con dos niñas de cuatro años y su mujer pide ayuda para salir del país

Este domingo hemos hablado en Tiempo de Juego con Beni, oyente del programa que nos suele escuchar desde la ciudad ucraniana de Vinnytsia, donde reside con su mujer y su hija de cuatro años. Nos coge el teléfono desde el baño de su casa asustado tras haber escuchado en los últimos minutos "disparos de artillería por primera vez".

Explica que la localidad en la que reside se encuentra en la zona del Oeste del país, cercana a la frontera con Moldavia, pegada a Transnitria y es prorusa. "Esta mañana han llamado a mi suegro de sesenta años a filas, le han dado material militar y se ha ido... tiene una niña de cuatro años y su mujer ya falleció", explica.

Beni no ha podido regresar a España y cuenta sus infructuosos intentos de ponerse en contacto con la embajada española en Kiev en la que no le cogen el teléfono y donde ya no hay nadie. Además, reconoce que en su situación hay al menos otros dos o tres ciudadanos nacionales en Ucrania. "Llevo una semana intentando hablar con la embajada para salir del país y ni un SMS ni una llamada he recibido", confiesa.





Preguntado por qué no coge el coche e intenta emprender el viaje explica que no tiene: "¿Dónde voy con dos niñas de cuatro años, mi mujer y dos perros y sin coche? Las niñas no pueden viajar de noche... y los trenes están hasta arriba, abarrotados". "No lo veo seguro, hasta el día de hoy veía más seguro quedarme aquí en casa", asegura.

Por último, pide ayuda para poder salir de allí y vuelve a comentar que "en la embajada española no hay nadie. La embajadora se ha montado en el último convoy y se ha marchado por patas... pero hay varios españoles más en el país".