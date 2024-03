El drama de la afición del Mallorca de cara a la final de Copa

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha solicitado al ministro de Transportes, Óscar Puente, la aplicación provisional del descuento del 75 % en los vuelos chárter programados para desplazar a los aficionados del Mallorca a la final de la Copa del Rey del 6 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

En una carta, Prohens pone de manifiesto ante Puente "la dificultad para desplazarse y dar apoyo" que tienen los seguidores del Mallorca para animar a su equipo en la gran final del torneo copero frente al Athletic Club. "La insularidad no puede ser una desventaja a la hora de tener el calor de la afición", escribe la presidenta del Govern balear en la misiva de dos páginas que ha hecho llegar al ministro de Transportes.

