Dos de las estrellas del Bayern son seria duda para el Bernabéu

El entrenador del Bayern de Múnich, Thomas Tuchel, dejó en duda la presencia de los delanteros Leroy Sané y Serge Gnabry para el encuentro de ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, al mismo tiempo que insistió en que no seguirá en el conjunto bávaro la próxima temporada, como anunció hace semanas.

El conjunto muniqués se enfrenta, ya sin opciones de título doméstico, al Union Berlin este sábado (18.30), un encuentro en el que Tuchel podría introducir cambios pensando ya en el duelo de ida de semifinales de la Champions frente al Real Madrid del próximo 30 de abril.

Además, el delantero alemán Leroy Sané no viajará con el equipo "a menos que ocurra un milagro médico", ya que no ha superado un persistente dolor en la cadera. El atacante disputó sufrió esta dolencia en el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Champions ante el Arsenal, en el que jugó casi la totalidad de minutos.

?? #Tuchel zum Personal: "Bei Serge #Gnabry wird es ein Wettlauf mit der Zeit vor dem Spiel gegen Real Madrid. Bei Leroy #Sané wird es ein Wettlauf mit den Schmerzen vor Frankfurt und Real. Wir werden ihn wohl nicht mit Berlin mitnehmen, das ist wohl sehr unwahrscheinlich."… pic.twitter.com/rn3WqHyiOB — FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2024

Según Tuchel, Sané se enfrenta a "una carrera contra el dolor", mientras que el también lesionado Gnabry, que no juega desde el 9 de abril y se ha perdido dos partidos, lo hace a "una carrera contra el tiempo", de cara al partido ante el Real Madrid. El delantero sufre una lesión muscular.

Además, Tuchel reiteró que su decisión de no continuar en el Bayern la próxima temporada no cambiará. "Tengo un acuerdo con el club que ha sido comunicado y se mantiene", aseveró contundente en rueda de prensa. El conjunto bávaro ya no tiene opciones de ganar la Bundesliga, con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ya campeón.