Dimitrievski asegura en Deportes COPE que quiere quedarse en el Rayo: "Aquí estoy feliz"

Stole Dimitrievski habló en Deportes COPE antes del partido del sábado entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona. El guardameta aclaró su futuro y repasó la actualidad del equipo previa al encuentro contra el conjunto blaugrana.

Al portero macedonio le han ido saliendo novias y se habló de su salida de la capital española este pasado verano. "El último año se hablaba mucho de estas cosas, pero yo sigo aquí en el Rayo, estoy aquí contento y feliz". Dimitrievski está cerca de alcanzar el record de más partidos jugados para un portero en el club y asegura que "no sé exactamente cuantos partidos me quedan pero romper el record siempre es agradable".

El Rayo Vallecano recibe en su estadio al Barça este sábado y parece que no podrá estar disponible Ter Stegen. "Es uno de los mejores porteros del mundo, a mí me gusta como portero, pero obviamente, todas las bajas que ellos tengan siempre son bienvenidas para poder sacar un buen resultado", comentó.

Dimitrievski coincidió con Michel en su época en el Rayo Vallecano y ahora es una de las sensaciones de la temporada. "Ya lo sabíamos. Él estuvo aquí y ascendió al equipo. No me extraña que le vaya también", afirmó. El Girona va primero, en una temporada histórica pero, ¿puede ganar LaLiga? "¿Por qué no? Es fútbol y suceden cosas. El Leicester ganó laLiga y el Oporto ganó la Champions. Yo me alegraría de que en España un equipo como el Girona ganase LaLiga", apuntó.

El guardameta tuvo un encontronazó con Vinicius en el encuentro frente al Real Madrid. "Son situaciones de partido con mucha tensión y presión para los dos equipos. Está bien, estas cosas suceden, son anécdotas pero siempre con buen rollo [...] no le vi después del partido pero le hubiese visto le hubiese dado un abrazo", concluyó.