El detalle que puede cambiar la boda de Martínez-Almeida con Teresa Urquijo: "Quiero que el Atleti llegue"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó durante los últimos días que contraerá matriomonio con su pareja, Teresa Urquijo, el próximo 6 de abril de 2024, y así lo hizo público a través de las redes sociales.

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", ha confesado en una publicación en su perfil de Instagram.

Según se ha podido saber, la pareja sellará su amor con una ceremonia religiosa que tendrá lugar en la finca 'El canto de la cruz' a las afueras de Madrid, propiedad de la familia de Teresa, en concreto a la abuela materna, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del Rey Juan Carlos.

Su historia de amor comenzó hace casi dos años y desde entonces, han sido muchos los momentos en los que se han dejado ver juntos, pero lo cierto es que siempre se han mostrado reacios a hablar de su vida privada. Hasta ahora.

Sin embargo, este sábado en Tiempo de Juego, el director y presentador del programa líder de la radio deportiva española del fin de semana, Paco González, se fijó en un detalle y que podría afectar a este enlace matrimonial.

El propio alcalde de Madrid no ocultó su alegría este viernes antes del comienzo de la Cabalgata de los Reyes Magos después de que todos conociéramos la noticia del alcance: "Sí, sí. No me puedo quejar a los Reyes Magos de este año. No tengo ninguna queja".

"Madrid se llena de ilusión en la noche más mágica del año. Los Reyes Magos ya están aquí para llevar sus regalos a niños y mayores", escribió además el regidor de la capital madrileña en la red social 'X'.

Martínez-Almeida con los Reyes Magos en la Cabalgata de Madrid@AlmeidaPP_

El Atlético de Madrid sufre para meterse en octavos

Es conocido que el alcalde de Madrid es un gran seguidor del Atlético de Madrid y precisamente el conjunto colchonero ha abierto este sábado la eliminatoria de los 1/16 de la Copa del Rey en Lugo.

Encuentro que se acabó llevando el conjunto rojiblanco por 1-3, aunque con sufrimiento, y tuvo que ser el delantero neerlandés Memphis Depay, con un doblete, quien salió al rescate del equipo del 'Cholo' Simeone.

El delantero del Atlético de Madrid Memphis Depay celebra con sus compañeros tras marcar el 1-2 | EFE

Los pupilos del 'Cholo' Simeone, que estarán en el sorteo de octavos de este lunes, olvidan con este triunfo su mala dinámica fuera de casa, hasta ahora con tres derrotas seguidas, la última de ellas, ante el Girona y en los últimos minutos, muy dolorosa porque les deja a 10 puntos de la cabeza. Por tanto, los madrileños se dan un respiro antes de la Supercopa de España en Arabia que arranca el próximo miércoles.

Final de la Copa del Rey

Este sábado han comenzado las eliminatorias de 1/16 del torneo copero y todos los equipos tienen la vista puesta en la final del próximo 6 de abril de 2024 en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

Antes de que comenzara el choque del Atlético de Madrid, Paco González bromeaba precisamente mezclando ambos temas: la boda del alcalde de Madrid y la final de la Copa del Rey.

"Tengo mucho interés personal en que el Atlético de Madrid llegue a la final de la Copa del Rey este año", apuntaba Paco González y además añadía de nuevo en tono de humor: "Si tiene narices a casarse por la mañana y luego ir a la final de Copa por la noche".

Martínez Almeida con la camiseta del Atlético y Ayuso con la del Real Madrid

