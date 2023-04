En el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego hablamos de la victoria del Real Madrid ante el Valladolid, al que goleó 6-0 con un 'hat-trick' de Karim Benzema. Con esta victoria, los blancos mantienen la desventaja de doce puntos con el Barcelona, que lidera claramente LaLiga después de golear 0-4 al Elche, con un doblete de Lewandowski. En la victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, destacó las rotaciones que hizo Ancelotti durante el partido, cuando todo estaba sentenciado. El entrenador italiano aprovechó para dar entrada a jugadores con los que no cuenta, como Eden Hazard, Odriozola o Vallejo.





Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habló de unas imágenes en las que se ve a Hazard en el partido con un poco de barriga y fuera de forma, después de no jugar ni un solo minuto desde el 3 de enero. El belga, al ser sustituido en el minuto 65 por Karim Benzema, fue pitado por gran parte de los 60.000 aficionados que asistían a la victoria ante el Valladolid. Para Tomás Guasch, esos pitos son injustos porque "Hazard era un jugadorazo y en el Madrid no ha tenido suerte, yo no pitaría a este tío".

Para dos ex futbolistas, como Santi Cañizares y David Albelda, esos pitos tienen una razón. El portero cree que el belga "se ha abandonado un poco, está como harto, aburrido y desmotivado de jugar al fútbol". Esta razón es la que hace que Albelda no vea tan mal esa actitud de la afición madridista: "Que haya un jugador tanto tiempo en fuera de forma durante tanto tiempo... es difícil complicarlo. Solo con los entrenamioentos, lo normal sería estar en mejores condiciones. Si no tiene ganas no podemos criticar los pitidos de la gente. Tienes que estar al pie del cañón siendo un profesional con lo que gana".

Karim Benzema es sustituído por el belga Hazard





La defensa de Paco González

El director de Tiempo de Juego, Paco González, salió en defensa de Eden Hazard durante el partido en directo y también durante el Tertulión de los domingos porque, a diferencia de lo que hizo Gareth Bale, bromeó diciendo que "él no ha sacado una bandera poniendo 'Bélgica, hamburguesa, Real Madrid'. Paco González cree que el belga llegó como una estrella al Real Madrid pero la mala suerte que ha tenido con las continunas lesiones ha provocado que no haya podido triunfar. Recordamos que el delantero galés, tras conseguir el billete para la Eurocopa con su selección, sacó una bandera que decía: 'Gales, golf, Madrid'.

Hazard vuelve a jugar en Liga 203 días después



El belga Eden Hazard, que disputó los 25 minutos finales de un sentenciado Real Madrid-Real Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu, volvió a jugar en un partido de LaLiga Santander tras 203 días sin hacerlo, sin oportunidades desde la quinta jornada en una goleada del equipo blanco al Mallorca. El último partido de Hazard con el Real Madrid fue en el estreno en la Copa del Rey ante el Cacereño el pasado 3 de enero. Su actitud y poca participación ante un rival de categoría menor, provocaron que Carlo Ancelotti ya no volviese a contar con él.



Hasta ese momento, Hazard comenzó la temporada recibiendo minutos en LaLiga, 32 en la primera jornada en Almería y 7 en Vigo ante el Celta. Su última aparición en el torneo doméstico, su primera titularidad y único partido en el Bernabéu, llegó para el belga tras marcar en la Liga de Campeones al Celtic en Escocia. Frente al Mallorca tuvo 59 minutos el 11 de septiembre. Los últimos en el campeonato.



Sus siete apariciones en 43 partidos del Real Madrid este curso, se completaron con dos encuentros de la Liga de Campeones, ante Shakhtar Donetsk y Leipzig. Acudió al Mundial con Bélgica, su última competición como internacional, y tras una decepcionante experiencia en Catar, con el Real Madrid ya solo apareció frente al Cacereño.



Entró al campo para dar descanso a Karim Benzema a los 65 minutos y fue recibido con pitidos de la afición madridista. Sin embargo quiso brillar y se mostró más activo en las acciones de ataque del Real Madrid, cerca del gol a cuatro minutos del final, cuando la tuvo tras un rechace de Asenjo en una ocasión de Lucas Vázquez, pero no pudo precisar su disparo y asistiendo en el último tanto de la goleada madridista (6-0) tras una buena acción.