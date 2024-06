Declan Rice, tras la derrota de Inglaterra contra Islandia: "Hay trabajo por hacer"

El centrocampista inglés Declan Rice admitió que "hay trabajo por hacer" si Inglaterra quiere ganar la Eurocopa 2024, después de que el combinado de Gareth Southgate cayese este viernes ante Islandia (0-1) en su último partido amistoso de preparación en Wembley.

Ni el resultado ni la actuación fueron la preparación ideal para el intento de Inglaterra de ganar su primer gran trofeo en 58 años, y muchos aficionados se marcharon antes del descanso, cuando un gran número de los que aún estaban presentes abuchearon a los anfitriones.

La campaña de Inglaterra en la Eurocopa comienza el domingo contra Serbia, rival del Grupo C, y Rice sabe que es necesario mejorar si los subcampeones de la Eurocopa 2020 quieren llegar lejos esta vez.

"Hay trabajo por hacer. Cuando tienes tanto el balón, tienes un par de ocasiones claras, y te ganan 0-1 en casa justo antes de la Eurocopa, no es lo ideal", afirmó el centrocampista del Arsenal.

