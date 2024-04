Decisión drástica del Bremen con Naby Keita: apartado del equipo hasta el final de la temporada

Naby Keita ya no jugará más con el Werder Bremen esta temporada. El club alemán ha tomado una de las medidas más drásticas con el jugador: multa y apartarle de la dinámica del primer equipo por lo que resta de temporada.

El Bremen lo explica en un comunicado que recoje duras explicaciones del director de fútbol del club, Clemens Fritz: "No podemos tolerar como club el comportamiento de Naby. Con su última acción defraudó a su equipo con una situación deportiva y personal tensa y se puso por encima del equipo. Es algo que no podemos permitir. A estas alturas de la temporada necesitamos centrarnos de lleno en los partidos que quedan y en mantener al equipo muy unido. Por lo tanto, no teníamos alternativa a las medidas".

Naby #Keïta bis Saisonende suspendiert.



Außerdem haben die Grün-Weißen dem Mittelfeldspieler eine erhebliche Geldstrafe auferlegt. Der 28-Jährige wird fortan weder mit der Mannschaft trainieren, noch sich in der Kabine der Profis aufhalten.



Esta temporada, el jugador apenas está contando para Ole Werner, tan solo ha participado en cinco partidos de Liga. La gota que ha colmado el vaso fue la decisión que tomó Keita de no viajar con el equipo a Leverkusen el sábado después de enterarse de que no estaría en el once titular para el partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen. Por su cuenta, decidió marcharse a su casa y ni tan siquiera asistir al asistir al partido.

El centrocampista, de 29 años, tiene contrato con el Bremen hasta 2026.