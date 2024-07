David Raya seguirá vistiendo los colores del Arsenal

El portero español David Raya ha convertido en jugador del Arsenal a todos los efectos al firmar un contrato de larga duración con el club londinense, completando así su traspaso desde el Brentford, según un comunicado. El guardameta, de 28 años y actualmente en la Eurocopa con la selección española, jugó en el Arsenal como cedido la pasada temporada pasada, en la que disputó 41 partidos en todas las competiciones y mantuvo su portería a cero en 20 ocasiones. Una actuación que le permitió ganar el Guante de Oro de la Premier League 2023/24.

Nacido en Barcelona (España), llegó a Inglaterra con 16 años, fichando por el Blackburn Rovers. En Lancashire consiguió su primer ascenso a la Championship y disputó 108 partidos con el primer equipo, además de jugar como cedido en el Southport. En el verano de 2019, Raya se marchó al Brentford, club que ha tenido su propiedad en las últimas cuatro temporadas, aunque la última la jugó en el Arsenal.

