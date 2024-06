David Alonso no tiene rival en Moto3; Joe Roberts gana desde la pole en Moto2

El piloto estadounidense Joe Roberts (Kalex) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de Moto2 en el Gran Premio de Italia, séptima prueba del Mundial de motociclismo, por delante de los españoles Manu González (Kalex) y Alonso López (Boscoscuro), mientras que el colombiano David Alonso (CFMoto) se ha impuesto en Moto3 en una prueba marcada por el accidente del español Xabi Zurutuza (KTM) y en la que el español Iván Ortolá (KTM) se fue al suelo cuando rodaba en posiciones de podio para terminar sexto.

Moto2

En una carrera de la cilindrada intermedia reducida a 12 vueltas por el incidente de Moto3, el norteamericano Joe consiguió su primer triunfo desde Portugal 2022 por 67 milésimas sobre González, que arrancó cuarto. López defendió su tercera posición de salida y completó el podio en el Mugello.

Con ello, Roberts se queda a solo siete puntos del líder Sergio García Dols (Boscoscuro), que cuenta con 122 tras concluir cuarto este domingo. El japonés Ai Ogura (Boscoscuro, 99), quinto, ocupa el tercer puesto de la general por delante de Alonso López (79).

El 'poleman' Joe Roberts retuvo la primera plaza en la salida por delante de un Alonso López (Boscoscuro) que ascendía de la tercera a la segunda posición, mientras Sergio García Dols (Boscoscuro), que partió segundo, caía hasta el sexto puesto. Fermín Aldeguer (Boscoscuro), en plena remontada desde la decimoctava posición de salida, se fue al suelo en la curva 4.

Faltaban todavía nueve giros para el final, y López asaltaba la cabeza tras superar al estadounidense. Por detrás, otros cuatro pilotos conseguían engancharse a la dupla delantera. Un toque entre ambos con cuatro giros por delante permitió a Manu González (Kalex) y a Arón Canet (Kalex) adelantarlos y empezar a luchar por el liderato. Aun así, Roberts recuperó la cabeza de carrera poco después y ya nadie pudo batirle.

Mientras, Canet fue finalmente sexto; Izan Guevara (Kalex) lo hizo en octava posición y Marcos Ramírez (Kalex) cerró el 'Top 10'. Además, Albert Arenas (Kalex) terminó decimonoveno, Jaume Masià (Kalex) vigésimo primero y Dani Muñoz (Kalex), vigésimo segundo.

Moto3

En la carrera de Moto3, el colombiano David Alonso (CFMoto) logró la victoria por delante del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y del japonés Ryusei Yamanaka (KTM), aunque toda la atención estuvo en el accidente del español Xabi Zurutuza (KTM). Además, Iván Ortolá (KTM) se cayó cuando rodaba tercero y solo pudo ser sexto.

De esta manera, Alonso, que firma su noveno triunfo en Moto3, se afianza en el liderato de la categoría pequeña con 143 puntos, 37 más que el español Dani Holgado (GasGas), al que arrebató la primera plaza de la general en el Gran Premio de Catalunya y que este domingo solo pudo ser decimocuarto, penalizado por una doble 'long lap'.

Nada más apagarse los semáforos, el 'poleman' Alonso tomó el mando en Mugello por delante de Iván Ortolá (KTM), mientras Dani Holgado (GasGas) y José Antonio Rueda (KTM) caían varias posiciones. Solo un giro después, el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), que había partido cuarto, se aupó hasta la segunda plaza para ponerse a rueda del colombiano.

Sin embargo, en la vuelta 4 de 17, la bandera roja empezó a ondear en pista después de que Xabi Zurutuza (KTM) se fuese al suelo en la curva 9 y la moto del italiano Filippo Farioli (Honda) le pasase por encima. El vasco, consciente, fue trasladado en ambulancia al centro médico y la carrera se reanudó con 11 vueltas por delante, con los pilotos saliendo desde parrilla tal y como estaban situados en el tercer giro.

En la reanudación, Alonso defendió el liderato, y aunque el japonés Taiyo Furusato (Honda) y Veijer le sucedieron en cabeza de carrera, regresó a su posición de privilegio para comandar el grupo de seis pilotos dispuestos a pelear por el triunfo. En él no se encontraba ya Holgado, obligado a realizar un doble 'long lap penalty' por tirar a rueda en la curva 1.





Los seis imprimieron un ritmo demoledor para distanciarse ocho segundos de sus perseguidores, con el colombiano medio segundo por delante de sus compañeros de aventura. La renta de Alonso se redujo en la última vuelta, pero fue suficiente para ganar por delante del holandés. Ortolá, que rodaba tercero, se cayó en una de las últimas curvas y se incorporó para concluir sexto.

Además, terminó quinto David Muñoz (KTM); Adrián Fernández (Honda) fue octavo; Ángel Piqueras (Honda) finalizó undécimo; Holgado decimocuarto, justo por delante de Rueda; Joel Esteban (CFMoto) concluyó decimoctavo y David Almansa (Honda), vigésimo primero