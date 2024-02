El sorprendente dato del Real Madrid cuando juega un futbolista: "El doble"

El Real Madrid es un equipo que históricamente ha tenido un delantero de máxima categoría entre sus filas. La temporada pasada, el conjunto merengue tuvo la 'obligación' de ir a buscar un '9' al mercado porque carecía por primera vez en muchos años de un delantero centro puro que cargue con el peso de los goles del equipo. La dirección deportiva buscó y buscó, pero ningún jugador se terminaba de acoplar a las necesidades del equipo, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Y fue cuando apareció el nombre de Joselu Mato. Un jugador de cantera y que ya sabía lo que era marcar goles y disputar minutos con la camiseta blanca. Sus números con el Deportivo Alavés y con el Espanyol (a pesar de descender con ambos equipos) eran dignos de ser considerados y el aliciente que suponía volver a su casa futbolística, terminaron por convencer a la dirección deportiva del Real Madrid para que vistiera durante esta temporada la camiseta blanca.

El delantero del Real Madrid Joselu besando el escudo del Real Madrid | EFE

La temporada de Joselu con el Real Madrid

El rendimiento del delantero español en el conjunto merengue (13 goles en 31 partidos y 12 titularidades), da la razón a una apuesta del club que causó sorpresa, por la llegada de un futbolista cedido de un equipo descendido como el Espanyol, pero que ha encajado a la perfección, aportando trabajo, goles y esfuerzo en cada minuto que sale a jugar al campo.

El problema de Joselu es que no termina de encadenar titularidades en partidos importantes. Los dos partidos que ha perdido el Real Madrid esta temporada han sido contra el Atlético de Madrid y casualmente el delantero no ha sido titular en ninguno de ellos. Tampoco lo fue en el derbi de la Supercopa de España, partido en la que la entrada del delantero fue esencial para terminar ganando el partido, anotando en el minuto 116 del tiempo de descuento.

Ancelotti tiene una fe ciega en su dupla de delanteros brasileños y no parece querer rechazar a ninguno de los cuatro centrocampistas con los que suele jugar esta temporada, pero está demostrado que la entrada de Joselu provoca que el ataque del Real Madrid funcione mucho mejor que cuando no está en el campo: "Dato mata a relato".

Según el dato de Miguel Aguilar en Tiempo de Juego durante el Getafe - Real Madrid, en conjunto dirigido por Ancelotti anota el doble de goles cuando Joselu está en la punta de ataque: "El Real Madrid ha jugado en esta Liga mil minutos y el quipo ha metido 32 goles, sin Joselu en el campo, también han jugado mil minutos y solo han metido 15", afirmó Miguel.

El delantero del Real Madrid Joselu celebra con Jude Bellingham su gol | EFE

Tomás Guasch y Fernando Morientes opinaron que con Joselu en el campo, el equipo tiene más equilibrio táctico: "¿Tú juegas al fútbol sin portero? Pues lo mismo con un delantero", sentenció Tomás Guasch. Su entrada en el once devuelve a Vinicius a la zona donde más desequilibra, pegado a la banda izquierda, y Bellingham saca provecho de un delantero centro que fija centrales. El descanso a Rodrygo en Getafe deja apenas sin opciones de titularidad en el derbi al punta gallego, aunque el técnico italiano puede decidir prescindir de un centrocampista. El rendimiento de Joselu está justificando que su vinculación al Real Madrid sea por más de un año de cesión. La baja cantidad por la que Joselu pasaría a estar en propiedad, 1,5 millones de euros, convierten la operación en una oportunidad única de mercado.

¿Qué piensa Joselu?

El autor de un doblete en la victoria del Real Madrid frente al Getafe en el Coliseum, aseguró tras el encuentro que fichó por el conjunto blanco para aprovechar todos los momentos que pueda con el equipo su infancia: “Para mí es un sueño el simple hecho de estar aquí. Vine para aprovechar momentos como el de hoy. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho para llegar hasta aquí y lo estoy disfrutando como un niño pequeño... Me voy contento porque hacer un doblete en el Real Madrid… me siento orgulloso porque detrás hay mucho trabajo”, dijo el delantero del Real Madrid tras el encuentro.

