Danilo desvela su sufrimiento durante su etapa en el Real Madrid: "Escribí en mi cuaderno..."

Con el Real Madrid en la memoria. Danilo Luiz da Silva salió del equipo blanco para aterrizar en el Manchester City en 2017 después de pasar dos temporadas en la plantilla del Santiago Bernabéu. Actualmente, el defensa brasileño pertenece a la Juventus y ha concedido una entrevista en The Players' Tribune donde ha hecho un repaso de su trayectoria.

Danilo llegó al Real Madrid con 23 años y las dos campañas que pasó en en el Santiago Bernabéu dejaron huella en su vida. "Para ser aún más sincero, durante mi primera temporada en el Real Madrid estuve deprimido", confiesa el jugador.

El defensa disputó un total de 54 partidos en dos temporadas con el Real Madrid, anotó cuatro goles y ganó cinco títulos: dos Champions League, una Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. A pesar de ello, el lateral brasileño no fue capaz de cumplir con las expectativas que generó su fichaje desde el Oporto. "Estaba perdido, sintiéndome inútil. En el campo no podía hacer un pase de cinco metros. Fuera del campo era como si no pudiera ni moverme".

Su peor momento

La temporada 2016-17, el defensa vivió una situación en Mendizorroza que le hizo plantearse su futuro. El Real Madrid ganó por 1-4 al Alavés en Mendizorroza, pero una jugada del partido marcó a Danilo. "Theo Hernández me robó el balón y centró para que Deyverson marcara. Ganamos 4-1, pero fue un error que no se puede cometer en el Real Madrid. Nunca olvidaré llegar a casa esa noche y no poder dormir. Escribí en mi cuaderno: 'creo que es hora de dejar el fútbol'. Yo tenía 24 años", reconoce el brasileño.

Mal ambiente en el Bernabéu

En más de una ocasión, el Santiago Bernabéu reaccionó a sus errores con pitos, con murmullos, con dudas. "¿Qué parte de mí estaba sintiendo realmente la presión? ¿El chico que había sido una revelación como lateral derecho en el Porto? ¿O el chico de Bicas que de repente fichó por el equipo más grande del mundo? La respuesta fue clara. Siempre serás el niño que llevas dentro". Momentos que el brasileño no olvidará nunca.

Casemiro junto a Danilo con la Champions League conseguida.EFE



En busca de ayuda

En sus peores momentos apareció un compañero de equipo. Otro brasileño de la primera plantilla, Casemiro, que se interesó: "No le dije a nadie lo que estaba sintiendo. Casemiro intentó ayudarme, pero me "tragué el sapo", como se dice. Y siguió haciéndose más grande. Después de unos meses de sufrimiento, comencé a ver a un psicólogo y él realmente salvó mi carrera", reconoce.