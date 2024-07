Vivian: "Morata acaba cada partido casi entre lágrimas"

El defensa español Dani Vivian afirmó que en España todos trabajan "por el bien común" y en el vestuario "cada uno tiene su papel", que asume con "toda la importancia", y que Inglaterra, su rival en la final, tiene jugadores "muy determinantes arriba" que pueden hacer "mucho daño" a pesar de no tener un "juego fluido". Vivian explicó que se sienten "ganadores cada día" pero no de la Eurocopa. "Hay que ir paso a paso, preparando el siguiente partido como si fuera una final", apuntó. El central vasco dijo que solo piensan en preparar la final y continuar con el trabajo que están haciendo.

El rival en la final

Sobre Harry Kane, Bota de Oro y máximo goleador de la Eurocopa, comentó que es uno "de los mejores delanteros". "La selección inglesa tiene jugadores muy determinantes arriba que pueden hacer mucho daño prácticamente incluso sin estar teniendo un juego muy fluido. Tienen categoría para tener esos chispazos de talento en los partidos, y va a haber que tener muy vigilados a todos", añadió sobre el combinado inglés. Sobre el desgaste con el que llega Inglaterra a la final, el central explicó que nunca se sabe si una prórroga "hubiese venido bien". "Lo importante es que nosotros estamos fenomenal, con toda la ilusión y con todas las ganas del mundo y deseando que llegue ese momento para ganar el partido", apuntó.

Una España que si logra levantar lo haría después de deshacerse de todos los campeones del mundo que participaban en el torneo, algo que les "motiva". "Cuando acabó la fase del grupos y vimos que teníamos que ir por este lado del cuadro, visualizamos lo que teníamos que hacer para poder conseguir el título. El camino que teníamos aun nos motivaba más, pero nos sentíamos preparados para hacerlo. Ojalá el domingo podamos terminar de hacer lo que visualizamos", expuso Dani Vivian.

Cumplidos a sus compañeros

"Lamine Yamal tiene algo buenísimo, y es que es tranquilo. Su forma de ser se refleja en su juego. Es capaz de analizar, de disfrutar el partido y de saber entender el fútbol con 16 años. Él es el primero que sabe dónde está y la responsabilidad que tiene", elogió el del Athletic Club a su compañero. Otro nombre propio sobre el que habló Vivian fue Álvaro Morata. "Es una suerte y un privilegio que sea nuestro capitán. Acaba prácticamente cada partido casi entre lágrimas porque siente mucha responsabilidad de que todo salga bien", confesó.

El defensor español puso también en valor a los jugadores que no están contando con tantos minutos, y dijo que en el equipo sienten que "no hay suplentes". También elogió al cuerpo técnico por el "respeto" que tienen por cada uno de los jugadores. "Tratan de sacar lo mejor de cada uno. El míster tiene un trato excepcional con cada uno de nosotros. Es cercano, motivador y no siento que tenga un trato especial por ninguno. A todos nos tienen una estima tremenda y nos sentimos muy agradecidos por tenerlo de entrenador".

El jugador del Athletic Club resaltó que le parece "normal" el seguimiento que está teniendo España en el País Vasco. "En el equipo estamos nueve jugadores vascos, y creo que, más allá de cualquier ideología que pueda tener cada uno, lo que hay en Euskadi es pasión por el fútbol. Además, creo que en el País Vasco se valora muy bien el buen fútbol y nosotros los tenemos", apuntó. Por último, Vivian afirmó Nico Williams "está centrado en el torneo", y que así lo está "demostrando" pese a las noticias que aparecen sobre su futuro.