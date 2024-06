El curioso comentario de Masip a Laporta tras el triunfo europeo del Barça: "Más Champions que Florentino"

El Barça se proclamó campeón de la Liga de Campeones de balonmano este domingo al vencer (30-31) al Aalborg en la final de Colonia, tercer título en los últimos cuatro años y duodécimo en su palmarés como rey de la competición.

El equipo azulgrana recuperó el trono que no pudo retener el año pasado en una final de infarto. Después de una autoritaria semifinal (30-18) contra el THW Kiel, el partido por el título no pudo estar más ajustado.

La euforia de Joan Laporta levantando la Champions del Barça de balonmano El presidente del Barcelona, Joan Laporta, acompañó al equipo de balonmano en la final de la Copa de Europa frente al Aalborg. 09 jun 2024 - 21:46

Euforia de Joan Laporta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, acudió a la final acompañado del nuevo entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick. Al término del partido, Laporta no pudo esconder la alegría por la victoria en la Final 4

la cuenta oficial de la EHF no pudo evitar no captar el momento en que el presidente azulgrana bajó a pie de pista para levantar el trofeo que le acreditaba al Barça el título de campeón de Europa, dos años después de su última corona continental.

Enric Masip, exjugador de balonmano y miembro de la directiva de Laporta, también acudió a la final europea y al acabar el choque atendió a nuestros compañeros de Esports3 donde analizó el mismo y dejó una curiosa afirmación sobre lo que le dijo al Presidente en el palco.

Masio aseguró que, en tono de broma, le dijo a Laporta "tienes más Champions que Florentino" haciendo referencia a las dos Champions que ganó el club este año en la sección del fútbol femenino junto a la lograda en la tarde de este domingo en Colonia.

Florentino Pérez supera las seis Copas de Europa de Santiago Bernabéu

Declaraciones de Masip que han llegado justamente una semana después de que Florentino Pérez se convirtiera en el presidente del Real Madrid con más Copa de Europa - 7 -, superando así a Santiago Bernabéu, tras la victoria del equipo blanco en la final de la Champions League del pasado 1 de junio ante el Borussia Dortmund.

Con Florentino Pérez como presidente, el Real Madrid alcanza 35 títulos bajo su gestión. En Londres logró su séptima 'Champions', el mismo número de Ligas con la conquistada esta campaña, junto a cinco Mundiales de Clubes, una Intercontinental, cinco Supercopas de Europa, tres Copas del Rey y siete Supercopas de España.

El Real Madrid ya presume de la Decimoquinta en la Ciudad Deportivarealmadrid

"Estoy emocionado por ver a todos los aficionados que hay aquí y en el mundo. Eso cuenta, llevan en volandas a los jugadores hasta el triunfo. No hemos hecho una buena primera parte, pero hemos dicho "ahora" y no dudaba de nuestra victoria. Esto es el punto de partida para intentar ganar la decimosexta. Es la historia del Real Madrid. Estamos muy contentos, hemos ganado también la Liga y seguro que los aficionados están muy satisfechos. Todos son amigos, gran ambiente en el vestuario, no hay problemas porque no los dan", dijo el presidente madridista a declaraciones de TVE una vez acabada la finald e Wembley.

