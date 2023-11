C.Tangana sale en defensa del Celta: "Solo se pide un poquito de respeto"

El Celta-Sevilla ha dejado una jugada polémica de la que se hablará durante los próximos días. En la última acción del encuentro, el capitán del Sevilla, Jesús Navas, agarró al jugador vigués Douvikas, que cayó y el colegiado Hernández Hernández decretó la pena máxima.

Sin embargo, el árbitro canario se fue al monitor para ver la jugada y acabó por anular la pena máxima y con ello se puso fin al partido de esta noche en Balaídos.

Suena 'Escándalo' en Vigo y Pedro Martín explota tras la última polémica contra el Celta: "Obsceno"

El enfado vigués por esta última polémica no se hizo esperar y además de jugadores y del entrenador Rafa Benítez, el cantante C.Tangana escribió un post en 'X', antigua Twitter, pidiendo respeto para el Celta. Recordemos que C.Tangana compuso el himno del centenario del Celta de Vigo.

"Solo se pide un porquito de respeto LaLiga, RFEF CTA. Lo de volver a poner a Prieto Iglesias es un mensaje claro. No se me ocurre una forma peor de tratar la imagen de LaLiga que ningunear así a un club entero", escribió.

Benítez: “Una semana más estoy sorprendido con el arbitraje”

Rafa Benítez, entrenador del Celta, se mostró muy crítico con la actuación del colegiado Hernández Hernández, quien anuló un penalti que había pitado a favor del equipo gallego en el último minuto del partido de este sábado contra el Sevilla tras revisar la jugada en el VAR.

“No soy yo quién tiene que decir si hay una mano negra o no, pero una semana más estamos sorprendidos por la actuación arbitral. Con el colegiado ni he hablado, he visto la repetición y me ha llegado para ver lo que ha visto toda España”, afirmó.

El técnico madrileño tiró de ironía para hablar sobre la jugada polémica en la que pidieron penalti de Jesús Navas al delantero griego Douvikas.

“Fuerza es igual a masa por aceleración. En newtons se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derriba a una persona? ¿10 newtons? ¿12 newtons? Por si alguno tiene alguna idea y habláis con un físico, así lo metemos en el cuarto del VAR y tenemos una persona más trabajando que nos diga la fuerza que necesitamos para que una persona caiga al suelo. Hoy con viento a lo mejor hay que hacer algún otro cálculo”, ironizó.

Dijo estar “contento” con el “gran partido” que hicieron sus jugadores, incluso cuando se quedaron con un hombre menos, pero insistió en que “así es imposible”.

“El público tiene la posibilidad de hablar y no le sancionan, es la gran ventaja que tienen. Por desgracia volvemos a hablar de alguien que está fuera del campo tomando decisiones”, manifestó.

Aspas: "Cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir"

El capitán del Celta, Iago Aspas, se mostró muy crítico con la actuación del colegiado Hernández Hernández, quien anuló un penalti que había pitado a favor del equipo gallego en el último minuto del partido contra el Sevilla tras revisar la jugada en el VAR.

“Lo ha visto todo el mundo, como la semana pasada nos pasó en Girona. Cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir más, con todas las que nos deben tendríamos que estar casi en Champions. Rearbitrar la intensidad de una agarrón cuando ya lo has pitado, ya me dirás cómo se hace eso. Qué va a ver al VAR”, se preguntó el internacional español.

Aspas, además, recordó que no es la primera vez que su equipo es perjudicado por la actuación arbitral esta temporada.

“Si te pasa una agachas la cabeza, dos, tres... pero van doce jornadas y llevamos siete partidos en los que la balanza nunca cae de nuestro lado. Y para una que nos cae va a mirar la intensidad de un agarrón. Queremos ser la mejor liga del mundo y así no avanzamos”, incidió.

