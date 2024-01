La crítica de Petón por la decisión durante el apagón en el Unionistas - Villarreal: "Son ganas"

Una de las noticias de los 1/16 de final de la Copa del Rey fue la suspensión del Unionistas - Villarreal cuando el partido se encontraba a punto del comienzo de la prórroga por los fallos constantes en una de las torres de luz del estadio.

Cuando la oscuridad (casi total) se adueñó del estadio municipal Reina Sofía y ambos equipos, junto al equipo arbitral, decidieron retirarse al túnel de vestuarios en lo que se trataba de solucionar el problema, se vivieron minutos de incertidumbre por saber si el partido podría concluirse a lo largo del mismo domingo o tendría que aplazarse al lunes, con el consecuente cambio de horario del sorteo de la siguiente fase del torneo copero.

Imagen del estadio Reina Sofía con los problemas de luz durante el Unionistas - Villarreal | IMAGEN: Movistar





Durante esos más de quince minutos en los que el partido estuvo parado, los técnicos de la instalación municipal lograron devolver la luz a sobre la mayor parte del terreno del juego, momento en que un delegado de la Federación saltó al césped a comprobar cómo afectaba la incidencia y, después, los árbitros decidieron hacer también su propia evaluación.

"El árbitro sale porque el Villarreal se niega a jugar", explicaba Rubén Martín en Tiempo de Juego. Las informaciones que le llegaban al narrador del partido en Tiempo de Juego apuntaban en ese momento que el Villarreal no quería finalizar el partido en dichas condiciones, no tanto por la escasez de luz en una de las partes del césped, sino porque la torre que estaba presentando fallos daba luz de forma intermitente. "Es que es Marcelino quien insiste en no jugar", concretó Rubén.

Unionistas, convencido de finalizar el partido

En lo que se tomaba la decisión final, se conocía la firme voluntad que tenía Unionistas en terminar el partido, como informaba, a pie de campo, Ramón Morales.

Petón daba por entendido que el delegado federativo que saltó al césped mientras atendía una llamada de teléfono, daba por hecho que "al árbitro le estarían dando un 'toquecito' desde la Federación con la intención de terminar el partido".

ESCUCHA LA CRÍTICA DE PETÓN POR LO SUCEDIDO DURANTE EL APAGÓN DEL UNIONISTAS - VILLARREAL

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El caso es que, si era una cuestión de voluntad de los clubes, Petón creía que "tienes ganas de no jugar para no jugarlo", opinión refrendada por el resto de comentaristas en Tiempo de Juego, dado que, por televisión, el césped se veía con iluminación suficiente.

También se especulaba con el pensamiento de que la suspensión pudiera beneficiar al Villarreal, hasta que saltó la noticia definitiva. Ramón Morales informó desde el túnel de vestuarios cómo un directivo del Villarreal comunicaba que "no se juega" la prórroga del Unionistas - Villarreal. Acto inmediato, los espectadores fueron avisados a través de la megafonía.

El Villarreal asegura que quiso que el partido se terminase

El Villarreal emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales en las que confirmaba que su voluntad, al igual que la de Unionistas, era la de que la prórroga se jugase este domingo, y aseguraba que la decisión de aplazar el encuentro se tomó por parte del equipo arbitral de forma unilateral.

Ramiro, capitán de Unionistas, confirmó en el micrófono de Tiempo de Juego que "el Villarreal prefería no jugar y nosotros queríamos salir", en la línea de la información de Rubén Martín.

Además, varios aficionados respondieron con dudas y críticas a su equipo pese al comunicado: "Otra más de Marcelino", "¿no lo queríais ganar en el campo?" o "no se lo cree nadie" son algunos de los mensajes que escribieron dirigidos al Villarreal.