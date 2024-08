Cristiano lanza un canal de YouTube llamado 'UR Cristiano'

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo lanzó este miércoles su nuevo proyecto, un canal de YouTube llamado 'UR Cristiano' con el que pretende "estar más cerca" de sus seguidores y que en pocas horas ha logrado atraer a millones de suscriptores.

"Creo que (YouTube) es una plataforma ideal para poder compartir un poco mi vida y mis cosas", dijo Cristiano en un vídeo de presentación en el que aparecía junto a su pareja, la española Georgina Rodríguez. "Es una forma de estar más cerca de mis fans, de mi gente", añadió el futbolista portugués, que actualmente juega en el Al Nassr saudí.

