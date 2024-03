Courtois se burla y llama mentiroso al seleccionador de Bélgica

Domenico Tedesco, seleccionador de Bélgica, comentó en rueda de prensa que intentó todo para que Courtois vaya a la Eurocopa. Sin embargo, el portero del Real Madrid le ha contestado a través de Twitter en un vídeo en el aparecen sus declaraciones con tres emotionos con la nariz larga. El guardameta se burló y desmintió las palabras del entrenador en la red social.

"Es bueno que Courtois esté nuevamente en forma, pero se comunicó muy claramente. Nos centramos en los jugadores que están ahí. Planificamos nuestra preparación en base a sus declaraciones. Lo intenté todo para llevarlo a la Eurocopa de este verano, pero lo último que escuché fue que no se sentía listo para ir. Fue claro y honesto de su parte", fueron las palabras de Domenico Tedesco, que posteriormente desmintió Courtois.

El guardameta se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y del menisco en agosto del año pasado y ya anunció su renuncio a la Eurocopa. "Debido a esta lesión, para mí no habrá ninguna Eurocopa. Primero me tengo que recuperar al 100% y es mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, podré jugar algún partido en mayo. Pero nunca podré estar 100% preparado para un gran torneo como la Eurocopa", expresó Courtois.

No es la primera vez que se hace público un encontronazo entre Domenico Tedesco y Courtois dentro de la selección belga. Ya en la previa del combinado nacional para dos partidos clasificatorios de la propia Eurocopa, el portero del Real Madrid abandonó la concentración. Este incidente se dio debido a no llegar a un entendimiento entre los dos por quién sería el capitán en ambos encuentros.