El corto de animación que está emocionando al barcelonismo: "Antes de que sea demasiado tarde"

El Barcelona se muere en manos del doctor Xavi Hernández. Joan Laporta, aterrado ante la imposibilidad de que el doctor Hernández salve la vida del paciente, toma al escudo en brazos y llora desesperado mientras va en busca de un doctor que obre el milagro.

Sin embargo, Joan Laporta no lo tiene fácil, hasta que se le ocurre acudir, a la desesperada, a la clínica del Manchester City.

"Vuelve antes de que sea demasiado tarde" es uno de los últimos clips de animación sobre fútbol realizado por Hamid Sahari, muy popular en redes sociales por parodiar situaciones relacionadas con el mundo del fútbol con divertidos cortos.

Sin embargo, este vídeo en particular ha tocado la fibra de muchos barcelonistas, que añoran tiempos mejores, y así lo expresan en sus redes sociales, con mensajes del estilo: "este video me ha hecho llorar", "esto me ha roto" o "voy a hacer como que no he llorado".