COPE accede a las declaraciones de árbitros y exárbitros ante la Guardia Civil por el caso Negreira

COPE ha tenido acceso a las declaraciones de 21 árbitros y exárbitros que hicieron ante la Guardia Civil y a continuación de contamos las consideraciones e impresiones de las citadas declaraciones recogidas en un documento de más de 1000 páginas y así lo ha explicado nuestro compañero Carlos Ganga en Tiempo de Juego.

Lo primero, llama la atención la declaración de Vicandi Garrido, que a casi todo contesta que o no sabe o no recuerda... ni si quiera si Javier Enríquez Romero era hijo de José María Enríquez Negreira.

Con estas declaraciones conocemos que muchos árbitros cenaban en el restaurante que regentaba su mujer y acababan en karaokes, entre ellos Medié Jiménez, Álvarez Izquierdo, Pino Zamorano, Iglesias Villanueva o Iturralde González, aunque este último asegura que no lo recordaba pero sus asistentes sí. Destaca en este aspecto Mateu Lahoz, quien reconoce que en 2013 rechazó la invitación para cenar con Negreira en ese restaurante.

Todos coinciden en que las funciones de Negreira eran comunicar ascensos, participar en las concentraciones y comunicar cómo les iba la temporada... Iturralde va más allá y dice que “trabajaba codo con codo con el presidente”, Medié Jiménez tenía la sensación de que mandaba, algunos destacan que no estaba capacitado para nada, González González que “era una persona extraña”, y otros que no tenía capacidad de decisión.

En este sentido Mateu Lahoz considera “desacertado y que no tiene sentido que Medina Cantalejo dijera que Negreira no pintaba nada”.

Esto es importante: nadie cree que los pagos del Barça a Negreira afectaran al resultado de la competición, Fernández Hinojosa señala que “engañaba” al Barça, Pino Zamorano que “vendía humo” al club culé si buscaba un trato de favor por parte de los árbitros y Medié Jiménez que el Barça tiró el dinero.

González González y Mateu Lahoz van más allá y sentencian que el Barça pagaría para “sacar algún beneficio deportivo”(González González) y que no tiene sentido que el Barça pagara por los informes, que lo podían hacer en el club (Mateu Lahoz).

Sobre los pagos a Negreira, Iturralde reconoce que “el entonces tesorero del Getafe y ahora director técnico del Betis”, que se puede referir a Ramón Planes, que se va a Arabia, por cierto, le explicó que pagos de 600 o 700 mil era fácil que pasaran desapercibidos en un presupuesto como el del Barça.

Del hijo: Areces Franco es muy claro y asegura que “estaba enchufado” en el CTA, Román Román cree que si no hubiera sido por su padre no lo hubieran contratado en el comité y otros pensaban que el apellido de su padre pesaba para que le contrataran. Sus funciones eran charlas coaching y acompañar a los árbitros que querían en Barcelona. Varios piensan que sus charlas no eran nada especiales. Entre otros Álvarez Izquierdo recurrió a él, también Martínez Munuera, que pita la final de la Supercopa, aunque su propio hermano dice que no le influyó y que coincidió con los 6 peores meses de su carrera, y también jugadores como Thiago Alcántara y el Girona como club, aunque González González dice que esa historia acabó mal.

Dos aspectos más:

Sobre la famosa denominada 'nevera', González González asegura que cuando se equivocaban contra Real Madrid o Barça la presión del CTA era mayor, y dice que si te equivocas contra equipos grandes, la nevera es más severa. Mateu Lahoz cree que es uno de los árbitros que más ha pisado la nevera.

Todos coinciden que había un índice corrector, o “corruptor” como lo llamaba los propios colegiados. Con este índice cogían las puntuaciones objetivas y las modificaban a su antojo para decidir ascensos.