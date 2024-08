La triste protagonista del fin de semana en los Juegos Olímpicos ha sido la onubense Carolina Marín. Marín se ha lesionado durante su partido de semifinales de los Juegos Olímpicos de París ante la china He Bing Jiao y ha tenido que retirarse del torneo, todo en un partido que dominaba a placer y en el que la rodilla volvió a despertar sus pesadillas.

Primeras palabras de Carolina Marín en España: "Dar las gracias a todo el mundo, estoy destrozada" La onubense aterrizó en la mañana de este lunes procedente de París después de la lesión que sufrió este domingo durante la disputa de las semifinales del torneo de bádminton. 05 ago 2024 - 13:07

Después de ganar 21-14 el primer set y cuando se imponía a la asiática por 10-6 en el segundo, la onubense, cuarta del ranking mundial, se fue al suelo llevándose la mano a la rodilla. Fue atendida y se enfundó una rodillera para seguir el partido, pero después de perder dos puntos ante Jiao no pudo continuar. Entre lágrimas, la tricampeona del mundo y heptacampeona de Europa abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle.

Carolina Marín llora junto a su entrenador Fernando Rivas tras retirarse de su partido de semifinales. EFE.

Carolina, en España

A mediodía de este lunes, la onubense aterrizó en Madrid procedente de París. A su llegada a España, atendió a los medios de comunicación, y entre ellos estaba nuestro compañero Adrián Lacuesta: "No he podido ver todo, quiero dar las gracias a todo el mundo, estoy destrozada, no puedo decir otra cosa".

La campeona olímpica en Río de Janeiro en 2016 no confirmó si iba a pasar por quirófano o no: "Voy directa al hospital, a hacerme pruebas y a ver qué sale. No sé si me voy a operar, voy directamente al hospital y allí tomaremos decisiones".

Carolina Marín llegó en muletas y fue recibida por los aplausos de las personas que se encontraban en la terminal de llegadas del aeropuerto de la capital madrileña.

Homenaje a Carolina

La china Bing Jiao He, que se clasificó para la final del torneo de bádminton de París 2024 por la lesión de Carolina Marín, homenajeó este lunes en la entrega de medallas a la jugadora onubense.

He, que perdió la final ante la primera favorita, la surcoreana Se Young An, por 13-21 y 16-21, posó en el podio tras la entrega de medallas con un pin de la delegación española en señal de cariño y apoyo a Carolina Marín, contra la que estaba perdiendo claramente.

¿Volverá a competir?

En el Especial Juegos Olímpicos de este lunes con Manolo Lama y todo el equipo de enviado especiales a París hemos hablado con el doctor Alfonso del Corral. El doctor Del Corral fue responsable de los servicios médicos del Real Madrid entre los años 1994-2009 y es especialista en traumatología.

En su opinión, y viendo una primera imagen de la acción, "parece por la impresión una rotura ligamento cruzado anterior", pero habría que ratificar ese parte médico porque hay que "valorar todas las lesiones que hay".

Una vez que se confirme el alcande de la lesión, según apunta el doctor, "a partir de ese momento hay que proceder a la reconstrucción de esa rodilla y hoy en día se puede hacer una reconstrucción perfectamente" y él está convencido que "puede volver a jugar en unos meses".

De cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el facultativo cree que sí que podría estar en la siguiente cita olímpica: "Los atletas se cuidan mucho más hoy en día y ella tiene 31 y con 35 años no es imposible que esté en Los Angeles".

