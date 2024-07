El consejo de Manolo Lama a Álvaro Morata para reconducirse en la Eurocopa: "Haga lo que haga..."

La selección española de fútbol está a tan solo dos pasos más de hacer historia. Puede que esta misma semana se proclame campeona de Europa por cuarta vez. Todo un hito para el deporte nacional. Por el camino, ya asoman Francia, Mbappé y compañía a la vuelta de la esquina, en lo que seguro que será una batalla frenética y llena de emociones en el Allianz Arena, tal y como lo fue hace tres días contra Alemania en Stuttgart. Y si España logra doblegar a la selección francesa, el horizonte aguarda un partido que de seguro será histórico en Berlín el próximo domingo ante Inglaterra o Países Bajos.

Este es el gran objetivo de España, de sus aficionados, de su seleccionador, y también de su capitán, Álvaro Morata. Pese a todo, el delantero del Atlético de Madrid no está pasando por su mejor momento con el combinado nacional. Con tan solo un gol marcado en la presente edición de la Eurocopa, el que abrió el marcador en el debut de la selección contra Croacia, el delantero ha sido cuestionado por muchos por su rendimiento en el torneo.

Álvaro Morata tras la victoria de España ante Alemania. | CORDON PRESS





Morata, indeciso sobre su futuro

Morata, pese a ser siempre una de las grandes dianas en cuanto a críticas a la selección, es el cuarto máximo goleador histórico del combinado nacional con 36 tantos, solo por detrás de David Villa, Raúl y Fernando Torres. Sin embargo, el delantero ha manifestado en El Mundo sus dudas de continuar jugando para España a sus 31 años de edad. "Puede ser, es una posibilidad de la que no quiero hablar mucho, pero es probable", comentó el '7' de 'la Roja' sobre la idea de poder dejar la selección tras la Eurocopa 2024.

"En España no hay respeto por nada ni por nadie", añadió Morata, muy dolido con el trato que ha recibido estos últimos años. "Es mi opinión desde el fondo de mi corazón, pero como digo muchas veces, hay momentos en los que para mí en España es complicado. Estoy hasta las narices del discurso del victimismo, de que me estoy quejando. Sólo quiero que esto acabe de la mejor manera posible y disfrutarlo, porque también puede ser mi último torneo con la selección", comentó también en Cuatro.

Del mismo modo, el capitán de la selección es claro al manifestar que "muchas veces es muy difícil estar en España porque siempre hay uno que dice una gracia". Por otro lado, el delantero no ha cerrado la puerta a una salida del Atlético de Madrid. "Quería estar tranquilo, pero en el fútbol no hay nada seguro. Habrá que ver cómo terminamos y todas estas cosas. Ya veremos", comentó sobre una continuidad que se daba por cerrada hace unos días.

Álvaro Morata quejándose durante el España-Alemania de la Eurocopa 2024. | CORDON PRESS



El consejo de Lama a Morata

Sobre la situación del delantero y capitán de la selección, el narrador de Tiempo de Juego, Manolo Lama, ha sido claro a la hora de dirigirse a Morata, comentando lo siguiente: "Yo creo sinceramente que Morata es un chaval que está atormentado. No ha sentido nunca el cariño de ninguna afición. No digo que no lo animen, claro que lo animan, pero nunca se ha sentido querido, ni valorado, ni ídolo. Él en su interior piensa '¿por qué a mi no?'. Él dice 'yo soy el capitán de la selección española, mi vestuario me quiere, mis compañeros me respetan'. Hay jugadores que entran y no entran, y Morata ya no va a entrarle por los ojos a la mayoría de los aficionados. Yo creo que es un jugador que se merece estar en la selección, y si le pegara una patada a la presión que él mismo se autogenera, yo creo que sería todavía mejor jugador".

