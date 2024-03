Conceiçao acusa a Arteta de insultar a su familia

El entrenador del Oporto, Sergio Conceiçao, acusó este martes a Mikel Arteta de insultarle durante el partido de la Liga de Campeones, algo que el Arsenal niega. Según el técnico portugués, Arteta insultó a su banquillo en español durante el partido.



"Insultó a mi familia", dijo el técnico portugués en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que el Arsenal accedió a cuartos de final de la Liga de Campeones tras la tanda de penaltis. "Debería centrarse en entrenar a su equipo. El resultado fue injusto, merecimos pasar", añadió.



Fuentes del Arsenal aseguraron a EFE que no es cierto que Arteta insultara a Conceiçao y apuntaron que no es la primera vez que se da una situación de este estilo con el técnico del Oporto, que ya acusó de acciones parecidas a Thomas Tuchel, por ejemplo. Arteta fue preguntado en rueda de prensa por la confrontación con el portugués que tuvo lugar tras el encuentro y no quiso comentar nada.

David Raya clasifica al Arsenal para cuartos de final de la Champions League El partido se fue a la prórroga y llegó a los penaltis. Una gran actuación del portero español, que detuvo dos tiros desde los once metros, clasifica al Arsenal para cuartos. 12 mar 2024 - 19:59