Charles Leclerc renueva con Ferrari

El monegasco Charles Leclerc renovó este jueves su contrato con Ferrarí, por lo que seguirá como piloto de la escudería italiana "más allá de 2024", periodo en el que espera cumplir su "sueño" de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1, según un comunicado.

"Ferrari se complace en anunciar que ha ampliado su contrato con Charles Leclerc, que por tanto seguirá pilotando para la escudería italiana en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 más allá de la temporada 2024", avanzó el equipo en su página web.

Leclerc refuerza así su vínculo con Ferrari, que se remonta a 2016, cuando entró a la Ferrari Driver Academy. En 2017, fue campeón de la Fórmula 2, y un año después corrió para Sauber acabando con 39 puntos. El monegasco se curtió antes de ascender a la 'Scuderia' en 2019, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia de la escudería italiana en ganar un Gran Premio. Desde que se estrenara en 2019, el piloto, de 26 años, ha participado en 103 carreras, subiéndose al podio en 30 ocasiones, con 5 triunfos, 7 vueltas rápidas en carrera y 1035 puntos totales.

