El 'Chacho' Rodríguez pone punto final a su magia

El base tinerfeño anunció este miércoles su retirada de las canchas a los 38 años. Tras ganar la ACB y ser subcampeón de la Euroliga con el Real Madrid, Sergio Rodríguez acababa contrato. Se había especulado con un last dance en su isla natal, pero finalmente ha decidido dejar el baloncesto. Se marcha uno de los jugadores más imaginativos y espectaculares de las dos últimas décadas.

Sergio Rodríguez pone el punto y final a una carrera plagada de éxitos tanto a nivel nacional como internacional y con la selección española. El canario se marcha, entre otros títulos, con tres Euroligas, cuatro Ligas Endesa y cinco Copas del Rey, mientras que con el combinado nacional ganó el histórico oro del Mundial de 2006, una plata y un bronce olímpicos, y un oro, una plata y dos bronces en Eurobaskets.

Una carrera de 20 temporadas profesionales iniciada en las filas de Estudiantes (2003-2006) y que continuó al otro lado del charco. En la NBA, el Chacho jugó para Portland Trail Blazers (2006-2009), Sacramento Kings (2009-2010), New York Knicks (2010) y Philadelphia 76'ers (2016-2017). Entre medias (2010-2016) seis años en Madrid donde se convirtió en el mejor base de Europa. A su regreso jugó en el CSKA (2017-2019) y Olimpia de Milán (2019-2022) antes de volver a Madrid para retirarse de blanco.

Gracias por este increíble viaje

Ha llegado el día. Después de 20 años como jugador de baloncesto, me gustaría compartir con todos vosotros una decisión que va a cambiar mi vida. Ha llegado el momento de poner punto final a mi carrera deportiva.

Siento que esta temporada, en la que hemos conseguido el título de la Liga ACB, la Copa y la Supercopa, es el momento perfecto para decir adiós. Siempre soñé con retirarme estando bien físicamente y ganando mi último partido. Y ahora la vida me ha ofrecido este regalo.

Finalizar mi carrera en el Real Madrid es un sueño y más aún ganando en las dos últimas temporadas 5 títulos, entre ellos la histórica Euroliga de Kaunas. Gracias presidente Florentino Pérez y Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto, por permitirme en aquel verano de 2022 volver al club en el que me siento en casa. Gracias, por supuesto, por todo y por tanto a la afición del Real Madrid. En el Wizink, y allí donde hemos viajado, me habéis acompañado de manera incondicional.

He podido hacer realidad mis sueños de niño y he podido vivir las emociones que entonces imaginaba y que parecían inalcanzables. Y la verdad es que he disfrutado y me he divertido desde el primer minuto en la cancha.

Debuté con el Estudiantes, que confió en mí cuando solo tenía 17 años. He jugado para el club más grande del mundo, el Real Madrid, consiguiendo todos los títulos posibles, y he cumplido mi gran deseo de jugar en la NBA durante cinco temporadas. Además, he vivido dos experiencias vitales muy importantes para mí: tanto en Rusia con el CSKA como en Italia con el Olimpia Milano. En todos esos lugares siempre sentí la confianza de sus directivos, entrenadores, compañeros, staff…

Tengo algo que compartir. pic.twitter.com/6uW5MUU6FQ — Sergio Rodriguez (@SergioRodriguez) June 19, 2024

Además, he tenido el privilegio de representar a mí país con la Selección Española y conseguir 7 medallas, entre ellas una plata y un bronce en los Juegos Olímpicos, un Mundial y un Eurobasket. Han sido momentos inolvidables.

Ha llegado el día. He dado todo lo que tenía y he disfrutado como nunca pude imaginar con el deporte que amo. Gracias. Muchas gracias por este increíble viaje de 20 años.