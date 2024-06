El Celta pega el pelotazo con un Larsen que pone rumbo a la Premier

El RC Celta y el Wolverhampton han llegado a un principio de acuerdo para la cesión del internacional noruego Jorgen Strand Larsen al club británico, que tendrá una opción de compra obligatoria sobre los derechos del futbolista al finalizar el curso 2024-25 de unos 30 millones de euros.

Fuentes cercanas a la operación han revelado a la Agencia EFE que la operación se cerrará a principios de la próxima semana, por lo que el delantero ya no arrancará la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez, quien ya ha elegido a su sustituto: Borja Iglesias. El delantero del Betis, que jugó desde enero cedido en el Bayer Leverkusen, regresará a Balaídos seis años después de su salida al Espanyol, que pagó cerca de diez millones por su traspaso.

Wolves have agreed a deal to sign Jorgen Strand Larsen from Celta Vigo for around £25m on an initial loan deal with an option to buy ??



He will fly in over the weekend and undergo a medical next week ?? pic.twitter.com/Bq7pUOnJYy