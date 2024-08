Carolina Marín se rinde ante el gesto de su rival: "Siempre le estaré increíblemente agradecida"

Carolina Marín ha compartido un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante las semifinales de los Juegos Olímpicos de París.

"El domingo sufrí uno de los momentos más difíciles de mi vida. Han pasado unos días pero necesitaré tiempo para asimilarlo bien. Supongo que la vida nos pone en situaciones que no queremos vivir y que nadie merece, pero debemos asumirlo y llevarlo de la mejor manera posible", ha afirmado Carolina.

La jugadora española de badminton no ha querido olvidarse del precioso gesto que tuvo su rival He Bingjiao en las semifinales tras quedar segunda y obtener la medalla de plata. "Nunca había recibido tanto cariño, está siendo inabarcable. Pero seguro que me dejáis destacar a una persona: animé a He Bingjiao a disputar un buen partido en la final, porque la deportividad estaba por encima de todo. Pero el momento en el podium es uno de los gestos más bonitos que han tenido hacia mí jamás y siempre le estaré increíblemente agradecida".

El podio de bádminton femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, con la china He Bing Jiao (plata), la surcoreana An Se Young (oro) y la indonesia Gregoria Mariska Tunjung (bronce). | EFE

La Federación de Bádminton confirmó este pasado lunes que la onubense sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, de la que fue operada a en 2019, y los dos meniscos. Ahora, le queda recorrer otra vez a Carolina un duro camino de recuperación tras esta terrible lesión de nuevo.

"No me gustaría acabar sin recordar que a veces usamos el deporte como ejemplo para la vida", afirma Carolina en su comunicado tras su lesión de la que seguro que volverá más fuerte.