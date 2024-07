Carlos Sainz se convierte en nuevo piloto de Williams

Carlos Sainz se convertirá en piloto oficial de Williams para las dos próximas temporadas. Así lo ha confirmado esta tarde la escudería inglesa tras muchos meses de rumores sobre el futuro del madrileño.

En su comunicado, Williams comenta que "con una década de experiencia en la Fórmula 1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación. En su carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha, el español de 29 años ha conseguido tres victorias en carreras, 23 podios, más de 1.100 puntos en su carrera y actualmente ocupa el quinto lugar en el Campeonato de Pilotos de esta temporada".

Very happy to announce I'll be joining @WilliamsRacing next season! Excited about the project and the challenges ahead of us! ????



Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a @WilliamsRacing! Entusiasmado con el proyecto y con los retos que tendremos por… pic.twitter.com/oUg5IexunR