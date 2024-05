Carlos Alcaraz vence cómodamente a Korda y avanza a octavos de final

El tenista español Carlos Alcaraz fulminó (6-4, 7-6(5), 6-3) al estadounidense Sebastian Korda este viernes para sumar su tercer triunfo esta semana en Roland Garros y alcanzar la ronda de octavos de final en el segundo 'Grand Slam' de la temporada.

El número tres del mundo dio un paso al frente después de las dudas que dejó hace dos días en segunda ronda contra el neerlandés Jesper De Jong. Con sólo cuatro partidos en la gira sobre tierra antes de París, los que jugó en Madrid, al murciano parecía que le faltaba rodaje para el asalto a su tercer 'grande'.

Sin embargo, después de un inicio igualado este viernes, Alcaraz aceleró para darse la opción de crecer en el Abierto francés y sumar una victoria de categoría en el turno de noche de la Philippe Chatrier. Korda hizo importante el triunfo porque plantó batalla de la buena, capaz de reaccionar a 'break' en contra dos sets.

