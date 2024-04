Carlos Alcaraz no jugará el torneo de Montecarlo por problemas en su brazo derecho

El tenista murciano, Carlos Alcaraz, ha confirmado su ausencia en el Masters 1000 de Montecarlo debido a unas molestias que sufre en el brazo derecho

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar!", confirmó Alcaraz.

"Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene!", lamentó Carlos Alcaraz. Alcaraz tenía previsto debutar sobre la tierra de Montecarlo este martes ante el jugador canadiense Félix Auger-Aliassime. El músculo pronador redondo está situado en el antebrazo.

El Masters 1000 de Montecarlo está maldito para Alcaraz ya que en su debut en el año 2022 cayó en segunda ronda ante el estadounidense Sebastian Korda, y también tuvo que renunciar a la edición del año pasado por una artritis postraumático en la mano izquierda y molestias musculares en la columna.

Por tanto, Alcaraz no perderá puntos ATP después de que cayera al número 3 de la lista mundial tras la victoria del tenista italiano Jannick Sinner en Miami.

El español no disputa un partido desde el 29 de marzo, cuando cayó en los cuartos de final de Miami ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Además, Alcaraz consiguió en la gira americana su primer título del año en Indian Wells, imponiéndose en la final al ruso Daniil Medvedev.

Tras el torneo de Miami, Alcaraz viajó a España y el pasado jueves recogió en Madrid el Premio Rey de España, de los Premios Nacionales del Deporte. No se refirió entonces a ninguna dolencia física y declaró que la gira estadounidense había sido "muy positiva en los tenístico y lo anímico" y que encaraba la temporada de tierra "con mucha ilusión".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los Reyes entregan los #PremiosNacionalesDelDeporte 2022:



??Premio Rey Felipe: Carlos Alcaraz

??Premio Reina Letizia: Susana Rodríguez

??Premio Princesa Leonor: Izan Almansa

??Premio Infanta Sofía: Fundación Síndrome de Down de Madrid pic.twitter.com/lvinRQ8YRF — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 4, 2024

Después del torneo de Montecarlo, se espera la participación del jugador de El Palmar en los siguientes torneos de la temporada sobre tierra: Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros, sobre los que no ha comentado nada.

La retirada de Alcaraz del torneo monegasco se une a la anunciada la semana pasada por Rafael Nadal, que iba a reaparecer en uno de sus escenarios preferidos pero cuyo cuerpo "no le deja" aún volver a las pistas, tras la sucesión de lesiones de los últimos meses.