Carlos Alcaraz no jugará en Montreal "por cansancio y acumulación de partidos"

Carlos Alcaraz, que este jueves se clasificó para las semifinales en París 2024, anunció que no jugará en el Masters 1.000 de Montreal, que se disputa la próxima semana del 6 al 12 de agosto.



"Ha sido una temporada muy larga para mí y debido a la acumulación de partidos y cansancio no podré jugar en Montreal este año", dijo el tenista español en un comunicado.



"Tenía muchas ganas de regresar a Canadá y disfrutar del amor de los fans. ¡Espero ver a todos en Montreal en los próximos años!", añadió.

Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka et Francisco Cerundolo se retirent de l'#OBN24.



Marcos Giron, Alexei Popyrin et Flavio Cobolli ont obtenu leur place dans le tableau principal.



