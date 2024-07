Carlo Ancelotti da respuesta a una de las preguntas de la pretemporada: ¿dónde colocar a Mbappé?

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid ha colmado muchos ratos de tertulia tanto en Tiempo de Juego como en El Partidazo de COPE, incluso antes de su llegada. Y muchas de las preguntas en torno al fichaje del delantero francés tienen que ver por cómo encaja en el campo con el planteamiento actual de Carlo Ancelotti.

En el 'once tipo' del entrenador italiano, hemos visto en repetidas veces un centro del campo con Camavinga, Valverde y Kroos en el centro del campo, y en ataque: Bellingham por el centro, Vinicius por la izquierda y Rodrygo, por la derecha.

La llegada de Mbappé hace pensar que podría haber competencia entre el francés y Vinicius por ese extremo izquierdo, dado que es la posición en la que Mbappé ha jugado de forma más habitual durante la pasada temporada tanto en el PSG con Luis Enrique como en la selección francesa.

También sabemos que en una 'mala' temporada de Mbappé, el delantero ha sumado 44 goles en 48 partidos con el Paris Saint-Germain, y uno más en la Eurocopa de Alemania.

En una entrevista concedida al podcast 'Obi One Podcast' que realiza el ex futbolista nigeriano John Obi Mikel, Ancelotti responde sobre Mbappé.

