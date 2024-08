La cariñosa dedicatoria de Novak Djokovic a Carlos Alcaraz: "El clásico"

El oro olímpico brillaba por su ausencia en el palmarés de Novak Djokovic, la única pieza que le faltaba al serbio para pretender a ser el mejor jugador de todos los tiempos, una medalla que se colgó en los Juegos de París para completar todos los horizontes a los que puede aspirar un tenista.

Djokovic, en Tiempo de Juego: "Este triunfo y esta medalla es lo más grande de mi carrera" El tenista serbio se colgó el tan ansiado oro en los Juegos Olímpicos, tras vencer en la final a Carlos Alcaraz. "Carlos ha vuelto a demostrar que es un gran campeón", señaló. 04 ago 2024 - 23:43

Cuando se convirtió en el jugador con más Grand Slam de todos los tiempos o el que más semanas completó en el número 1, ya tenía suficientes argumentos para ser el mejor de la historia, pero quedaba pendiente un fleco que el español Rafael Nadal, su máximo rival, sí tenía.

Desde ahora, Djokovic también puede presumir de haber conseguido el título olímpico, logrado al quinto intento, tras tres semifinales perdidas y un bronce, logrado en Pekín que quedaba casi como una humillación en medio de tantos éxitos.

"He logrado todos mis objetivos, pero me encanta este deporte y no lo practico solo para ganar, lo practico porque me gusta competir, entrenar, mejorar mi nivel. Este deporte me lo ha dado todo y quiero devolvérselo con sacrificio", dijo el serbio en declaraciones a Tiempo de Juego, y afirmó que se entrena "tanto como un joven que está empezando".

Djokovic insistió en que el oro olímpico se le resistía y aseguró que lograrlo "ha sido el obstáculo más difícil" por el que "llevaba años soñando".

El serbio señaló que competir por su país es "lo más grande que puede hacer un deportista" y "llevar la bandera serbia motiva más que ninguna otra cosa", al tiempo que reveló que al final del torneo dio "gracias a dios" por haberle dado éxitos. "Cuando fui abanderado de Serbia en Londres, pensaba que era la mejor sensación que podía alcanzar. Esto lo supera", aseguró.

Se rinde ante Alcaraz

El serbio, a través de las redes sociales, ha dedicado unas emocionantes palabras a su rival en el encuentro. "Otra final épica, Alcaraz", apunta el serbio a través de la red social 'X'.

"El clasico. Felicitaciones a usted y a su equipo por unos Juegos Olímpicos excelentes", señaló el tenista antes de decir lo siguiente: "Teniendo en cuenta tu edad, tu energía y tu forma de jugar, probablemente tengas 20 Juegos Olímpicos más por delante. Tu oro vendrá. Hasta la próxima, amigo".

Palabras semejantes pronunció en la entrevista en COPE tras la final: "Es un gran competidor. Cuando ha perdido el primer set no ha bajado los brazos, eso demuestra su espíritu luchador. Ha encontrado su mejor nivel en los momentos clave. Cuando he visto que mi golpe de derecha le superaba en el tiro final he sentido algo que no había sentido nunca" .