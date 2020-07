Capdevila, en Tiempo de Juego: "A Xavi muchas veces se la pasaba y le decía que no me la devolviera"

Uno de los jugadores que disputó de titular la final del Mundial de Sudáfrica ante Holanda, como es Joan Capdevila, estuvo este sábado en Tiempo de Juego recordando cómo fue ese partido. Capdevilla reconoce que "estaba muerto de miedo, me impactó muchísimo llegar a un estadio así".

Joan Capdevila era el único jugador de España que no era ni del Madrid ni del Barcelona ya que jugaba en el Villarreal y para Capdevila eso le da "más mérito" y añade que durante el descanso de ese partido no atendió a Vicente del Bosque por estar dolorido en el tobillo debido a una entrada de Van Persie: "Me hizo una entrada y durante el descanso estuve en la camilla todo el tiempo, no me enteré de la charla de Del Bosque. Le dije al doctor que me vendiera el tobillo y si no pudiera jugar, pediría el cambio, pero fue volver al campo y no me acordé más del tobillo".

El internacional español bromeó al señalar que durante el confinamiento vio por primera vez el encuentro entero y que no lo había visto antes "no vaya a ser que Iniesta falle ese balón".

"A Xavi muchas veces se la pasaba y le decía que no me la devolviera", apunta en tono de risa el que fuera lateral izquierdo de la Selección durante esa final.

Para Capdevila lo importante fue el grupo durante todo el campeonato: "Teníamos una buena defensa, pero también fue un buen trabajo colectivo. Fue un Mundial raro, empezamos mal, pero el grupo tiró para adelante. También los que jugaron menos aportaron y lo que no se ve como los fisios, cocineros…los médicos recuperaron a Iniesta, a Puyol…"

Para acabar la entrevista, dejó una importante reflexión para todos aquellos jóvenes que comienzan a jugar al fútbol: "Muchos piensan que si no llegas a ser profesional es un fracaso, pero yo no lo veo. Si llegas, perfecto, si no llegas no es un fracaso".