Cañizares, sorprendido por la decisión de una de las estrellas del Barcelona: "No lo he visto nunca"

En el Barcelona siguen pasando cosas incómodas. El equipo finiquitó este pasado sábado en Mestalla una semana muy poco agradable para la plantilla culé, tras sumar un empate que dejó al equipo enfadado (1-1).

Helena Condis contó en Tiempo de Juego que la plantilla siguió trabajando este domingo, tan solo un día después de su visita a Valencia, con la vista puesta en el partido de la jornada intersemanal frente al Almería, y con mucha frustración por ese empate cosechado. El equipo sabía que se necesitaban sumar los tres puntos pero la sensación con la que regresaron a Barcelona es la de haber perdido dos puntos.

El delantero brasileño del FC Barcelona Raphinha durante el partido de la jornada 17 | EFE





Xavi atribuyó el resultado a la falta de puntería: "Me da rabia las oportunidades que no marcamos. Es impotencia, frustración, es una pena, no queda otra que tener confianza. Hemos marcado diferencias en muchos momentos y el resumen de la temporada es esta: no rematamos los partidos. El vestuario está frustrado, contrariado y decepcionado. Hemos generado muchas ocasiones a un Valencia en casa que es agresivo. El gol en contra es un error nuestro puntual. El problema es de efectividad", analizó el técnico azulgrana en la rueda de prensa posterior al partido.

????? La valoración de Xavi y Pedri, después del partido contra el Valencia: pic.twitter.com/CWK6SqwVLb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 16, 2023





Los datos y las rachas

Los datos en LaLiga, efectivamente, siguen sin dejar al Barcelona en el sitio que le corresponde a un equipo que tiene como objetivo pelear por LaLiga: tras la victoria del Real Madrid este domingo frente al Villarreal, el conjunto entrenado por Carlo Ancelotti aventaja en siete al Barça, y el Girona puede sacarle nueve puntos de distancia si este lunes se impone al Deportivo Alavés en el partido que cierra la jornada 17 en Primera División.

Miguel Rico comentó un dato aportado por Pedro Martín: el Barça de Xavi en Liga ha sumado 179 puntos en 81 partidos. Son los mismos puntos que ha conseguido Carlo Ancelotti en el mismo número de partidos en el mismo periodo. Un dato que, para David Albelda, tiene una explicación: "Es un cruce de rachas. Solo que la racha que atraviesa el Barcelona es la impropia de un equipo de alto nivel".

Once titular del Barcelona en Mestalla para el partido de LaLiga frente al Valencia. CORDONPRESS





A partir de ahí, se comentaron jugadas puntuales, como la que propició el golazo de Guillamón para el Valencia: "No es normal ver cómo dejan votar un balón dos veces, los jugadores que se miran, nadie va..."

"Contra el Girona ya se vio"

Paco González comparó el Barcelona que se vio este pasado sábado en contra el Valencia con el que perdió contra el Girona en Montjuic: "Contra el Girona parecía que el Barça no tenía controlado el partido; pero en Mestalla me dio la sensación de que no lo podía perder". Y a partir de ahí señaló problemas puntuales, diciendo que alguna de sus estrellas "ni siquiera está de diez".

Santi Cañizares también hizo alusión a algo que no había visto en su vida: "Es que no he visto a ni un solo jugador jugar así, aparte de que precise o no intervención".

"Le pasó en el gol de Stuani", precisó Manolo Lama al respecto.

El Barcelona, aparte de tratar de imponerse al Almería este próximo domingo a las 19 horas, le servirá a Xavi Hernández para vivir su primer sorteo de octavos de final de Liga de Campeones como entrenador del Barcelona, y a Joan Laporta para brindar con la prensa por las próximas fiestas de Navidad, donde podríamos volver a escuchar algún otro mensaje de apoyo del presidente azulgrana a su actual cuerpo técnico, como sucedió por parte de la plantilla en las sucesivas declaraciones al término del partido en Mestalla. El Barça se conjura con su entrenador en lo que trata de revertir la complicada situación.