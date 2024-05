Canelo Álvarez se vuelve loco e intenta pegar a De la Hoya en una rueda de prensa

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, campeón del peso supermediano, acusó este miércoles al promotor Óscar de la Hoya de robar dinero a los boxeadores que ha tutelado durante un agresivo debate en el que, además de intercambiar ofensas, estuvieron a punto de liarse a golpes.

"A este imbécil, intento de persona que tengo al lado que no se le olvide que vine a Estados Unidos siendo ya 'el Canelo'. Él solo lucró con mi nombre, ganó dinero por mí", manifestó el tetracampeón nacido en Guadalajara hace 33 años. "Solo le roba a sus boxeadores”, dijo el púgil durante una conferencia de prensa, a propósito de su combate con su compatriota Jaime Munguía, este sábado en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

?? Canelo Alvarez GETS UP AND GOES AFTER Oscar De La Hoya in response to his comments at the final press conference ahead of his fight vs Jaime Munguia on Saturday night…



[?? @PremierBoxing] pic.twitter.com/X3RuhsU4Ob